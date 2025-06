Adamo lanza un ERE con despidos en Barcelona, Madrid, Sevilla y Cantabria

Adamo lanza un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El operador de fibra rural ya ha entregado a los sindicatos la carta oficial que abre el proceso de negociación del despido colectivo, que tendrá afectación en Barcelona, donde se encuentra la mayoría de la plantilla, Madrid, Sevilla y Cantabria, aseguran fuentes sindicales a elEconomista.es. En total, cuenta con unos 350 empleados.

Las mismas fuentes señalan que, de momento, la empresa tan solo ha esgrimido causas objetivas sin entrar en más detalle, ni siquiera el número de trabajadores afectados. De este modo, se espera que la compañía dé la información al completo una vez se constituya la mesa de negociación. Fuentes de Adamo no hacen comentarios.

El inicio del proceso estaba previsto para mayo, como adelantó este diario, pero el relevo de Carlos Ávila como consejero delegado tras apenas unos meses en el cargo cambió todo. Adamo, cuyo principal accionista es el fondo francés Ardian -tras comprarla por más de 1.000 millones de euros en 2021-, nombró a Miguel Ángel Rodríguez como sustituto. El cambio de CEO fue sorpresivo entre la plantilla, que ya auguraba un cambio de estrategia dentro de la compañía.

En el comunicado que hacía oficial la llegada de Rodríguez, Adamo resaltaba que confiaba en él para liderar "la nueva etapa de crecimiento y consolidación operativa que afronta la compañía". Fuentes del sector aseguran que Adamo cuenta actualmente con un 18% de churn (tasa abandono) mensual en retail. De hecho, Ardian se vio obligado a parar la venta del área 'retail' al recibir ofertas que no cumplieron sus expectativas. En concreto, la idea de Adamo era segregarse en dos sociedades: una dedicada a los servicios comerciales de su actividad de retail y otra concentrada en los activos de fibra óptica.

La razón de las bajas valoraciones se basa en su crisis de ventas, la alta tasa de abandono de clientes mencionada y una baja penetración en las zonas que había desplegado, explican las mismas fuentes. La gestora gala esperaba ingresar 300 millones de euros. La tensión de caja también ha provocado un cambio de estrategia drástico el operador de fibra rural, eliminando toda estrategia de captación. En concreto, ha quitado todas las tarifas públicas de 300, 500 y 600 MB, manteniendo solo una de 1GB y abandonando los precios low cost. Este hecho es el que ha provocado que la compañía se plantee reducir plantilla del equipo comercial. La firma fichó en noviembre del año pasado como consejero delegado a Carlos Ávila, ex de Euskaltel y ONO. A mediados de abril, Adamo abría su primera tienda propia en la localidad navarra de Corella.

Avatel tiene nuevos dueños

La sociedad Pangea Telecom, participada por Vaiia Kapital de Víctor Rodríguez y por fondos gestionados por Inveready Asset Management, liderados por Josep María Echarri, anunciaron este jueves el cierre de la adquisición del 100% del capital social de Avatel Telecom, una vez obtenidos todas las autorizaciones regulatorias requeridas.

El importe de la transacción no ha trascendido, pero fuentes del mercado consultadas por elEconomista.es apuntan un valor patrominial (equity value) de 250 millones de euros, una vez excluida la cifra de deuda que no se ha desvelado. Al mismo tiempo, Vaiia Kapital e Inveready se comprometen a ampliar capital por valor de 100 millones de euros, por lo que el valor de la compañía resultante alcanza los 350 millones de euros.

Asimismo, Parlem estudia integrar en su operativa el negocio de Avatel en Cataluña. Las conversaciones están en una fase inicial con esta idea de fondo, pero sin una propuesta concreta y formal. De este modo, Parlem aumentaría su tamaño, su rentabilidad y podría acelerar su visión de convertirse en el operador de referencia en la región con más operaciones de consolidación a posteriori. Además, el grupo dirigido por Xavier Capellades está barajando opciones en la misma línea con otras empresas del sector.