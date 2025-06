Víctor Rodríguez e Inveready cierran la adquisición de Avatel Telecom por 250 millones sin deuda

La sociedad Pangea Telecom, participada por Vaiia Kapital de Víctor Rodríguez y por fondos gestionados por Inveready Asset Management, liderados por Josep María Echarri, han anunciado este jueves el cierre de la adquisición del 100% del capital social de Avatel Telecom, una vez obtenidos todas las autorizaciones regulatorias requeridas. Entre estos requisitos se encuentra el visto bueno de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el propio Consejo de Ministros, una vez que la transacción estaba sometida a la normativa de inversiones extranjeras por la nacionalidad andorrada de la sociedad Vaiia Kapital. El importe de la transacción no ha trascendido, pero fuentes del mercado consultadas por elEconomista.es apuntan un valor patrominial (equity value) de 250 millones de euros, una vez excluida la cifra de deuda que no se ha desvelado. Al mismo tiempo, Vaiia Kapital e Inveready se comprometen a ampliar capital por valor de 100 millones de euros, por lo que el valor de la compañía resultante alcanza los 350 millones de euros.

Se trata del quinto mayor operador de telecomunicaciones español, con más de 150 empresas de telefonía y banda ancha fija integradas en su organización, así como su propia plataforma de OMV full y de de televisión. El cambio de titularidad se formaliza mediante la ejecución del contrato de compraventa (SPA) suscrito el pasado 5 de octubre de 2024, que supone la adquisición íntegra de Avatel Telecom, S.A.U. a Avant Telecom, S.A., su anterior accionista.

A partir de ahora, Víctor Rodríguez -presidente de Avatel- pasará del 25% del capital del operador hasta el 60%, una vez formalizada la compra de la participación en la sociedad a los socios de la teleco, Jorge Gómez e Ignacio Aguirre. A su vez, el 40% de Avatel quedará en manos de la sociedad Inveready, fondo controlado por The Nimo's Holding, cuyo 51% pertenece a Echarri.

En un mensaje difundido a través de la red social LinkedIn, Aguirre ha anunciado su salida de la compañía y de causar baja como CEO de la compañía, para recordar que "hace más de una década nació la semilla de una expedición maravillosa, llamada Avatel Telecom. Una aventura apasionante que empezó llevando fibra óptica a las urbanizaciones de la Costa del Sol para dar conectividad de alta velocidad donde otros no llegaban. ?? ???????? que, unos años después, nos hizo salirnos de nuevo del rebaño y en plena pandemia, recorrimos España para conocer operadores que, como nosotros, entendían que juntos éramos más fuertes, y confiaron en Avatel para liderar la consolidación del sector local de las telecomunicaciones".

