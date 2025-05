Telefónica vende el 100% de su filial de Uruguay a Millicom por 389 millones

El grupo Telefónica, a través de su subsidiaria Telefónica Hispanoamérica, ha alcanzado un acuerdo para vender la totalidad de las acciones de su filial uruguaya al grupo Millicom por un total de 440 millones de dólares, alrededor de 389 millones de euros, una operación y un importe que ya adelanto elEconomista el pasado febrero. En aquel momento, el futuro de Movistar Uruguay quedaba íntimamente vinculado a la suerte que pudiera correr la filial argentina -vendida el pasado 24 de febrero al grupo Clarín por 1.190 millones de euros- debido a la estrecha relación que existe entre ambos países vecinos.

La transacción queda sujeta a la consecución de los correspondientes permisos regulatorios, sin que a priori se presuman especiales dificultades, una vez que Millicon no opera actualmente en el país con mayor PIB per cápita de Latinoamérica. De hecho, la compañía Millicom no opera en ese mercado, lo que despeja gran parte de las posibles incertidumbres sobre competencia, algo que aún no ha podido solventar el mismo grupo, precisamente con Telefónica, en la adquisición de Telefónica Colombia. A todo lo anterior se añade el empeño del regulador sectorial uruguayo por fomentar las inversiones en telecomunicaciones, mejorar la calidad del servicio y garantizar el servicio universal.

Telefónica Uruguay atesora una cuota en el negocio de móvil del 29%, sólo superado por la pública Antel, con 1,4 millones de clientes, entre los que se incluyen usuarios de 4G gracias a una cobertura que alcanza el 97% del territorio. Además, el operador dispone de licencias en las bandas de 850 MHz (para servicios de telefonía 2G y 3G, así como espectro en la banda de 700 MHz y 1.900 MHz, para conectividad de 4G y 5G).

Telefónica Movistar Uruguay también ofrece sus servicios para el mercado de empresas, apoyado sobre una red de más de 70 tiendas propias y agentes, así como con 1.300 colaboradores directos e indirectos y más de 5.000 proveedores y socios estratégicos.

Apuesta latina de Millicom

Con este movimiento, Millicom refuerza su presencia y escala en Latinoamérica (hasta solo en Bolivia), pero a punto de aterrizar en un país con perspectivas macroeconómicas favorables, con un entorno regulatorio estable y una calificación crediticia de grado de inversión. El operador también contempla importantes sinergias en la red, las operaciones y la integración comercial, con la previsión de generación de flujo de caja positivo a partir de 2026. Entre otros detalles, el mercado de móvil en Uruguay crece anualmente a ritmos del 4% desde 2022, impulsado por las suscripciones y el arpu (ingresos medios por clientes y mes) más altos de la región.

Además, "la transacción diversifica aún más las fuentes de flujo de caja de Millicom", con la previsión de que la compra incremente temporalmente el apalancamiento de Millicom en aproximadamente 0,1x veces deuda sobre ebitda.

Marcelo Benítez, CEO de Millicom, declaró que esta adquisición representa un hito clave en nuestra estrategia de crecimiento en América Latina, especialmente en Uruguay, un país con sólidos fundamentos y una agenda digital con visión de futuro. Estamos comprometidos a ser un socio a largo plazo en el desarrollo digital de Uruguay mediante la inversión en infraestructura móvil, la mejora de la calidad del servicio y el fomento de la innovación y el desarrollo del talento.

El importe del acuerdo de venta coincide con la oferta que recibió la teleco hace más de tres años por parte de accionistas de la compañía Supercanal-Arlink, ahora conocida como Super. Sin embargo, las negociaciones entre esta empresa argentina de televisión de pago por Internet y Telefónica no prosperaron.

Esta nueva venta en Hispam sintoniza con la estrategia de la compañía que preside Marc Murtra, y da continuidad a transacciones recientes como las realizadas en Perú, Uruguay y Colombia, esta última pendiente de las autorizaciones de las autoridades de competencia.

Precisamente este miércoles, Murtra ha confirmado que su grupo tiene como objetivo salir de Hispanoamérica, pero sin que ello implique tener que malvender algunos de los activos. Además, estas desinversiones al otro lado del Atlántico podría facilitar futuras adquisiciones de Telefónica, primero en el mercado doméstico para después participar en el proceso de consolidación que el sector espera acometer en Europa.