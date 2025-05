Murtra anticipa que las compras de Telefónica en el mercado español precederán a las europeas

Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, ha recalcado el interés de su compañía por realizar operaciones dentro del mercado español, ya que eso posicionará a su grupo "un poco mejor para hacer lo que creemos que tenemos que hacer", en referencia implícita a la posterior consolidación en Europa. Sin desvelar intenciones que pudieran elevar el precio de cualquier objetivo, y tras eludir pronunciarse sobre una ofensiva sobre Vodafone España, Murtra ha insistido en que "cualquier ejercicio de consolidación debe tener una racionalidad económica muy clara", sin obviar los posibles riesgos. En cualquier caso, cualquier inversión que emprenda la teleco "tiene que generar valor de empresa" y "debe poder financiarse sin perder el grado de inversión".

Sobre la evolución de la compañía bajo su presidencia, a lo largo de poco más de cien días, Murtra ha apuntado que se ha encontrado una empresa ordenada y muy bien gestionada. "En el corto plazo nos hemos centrado en ejecutar las decisiones que hemos adoptado, mientras que, en el medio y largo plazo, vivimos un momento de cambio tecnológico extraordinario en Europa, donde Telefónica va a jugar un papel muy relevante". En concreto, el grupo debe reflexionar a fondo sobre el significado de los cambios que sucederán en los próximos cinco o diez años para una empresa como Telefónica, no sólo el contexto europeo también respecto a los otros mercados.

En su intervención en el VI Foro Internacional Expansión, el presidente ha confirmado que el grupo tiene "como objetivo salir de Hispanoamérica", si bien en todas las operaciones fusiones y adquisiciones "siempre es muy importante mantener la flexibilidad estratégica". No obstante, Murtra ha recalcado que, pese al deseo de acometer las decisiones con diligencia, en ningún caso se malvenderán activos. "No vendes una casa que se está quemando", ha comparado, para explicar que si alguna operación no resulta lo suficientemente convincente, el grupo buscaría otras soluciones.

En cuanto a las recientes ventas en Hispanoamérica y al lastre en las cuentas del grupo provocado ciertas filiales del otro lado del Atlántico, como Peru y Argentina, Murtra ha explicado que ciertos movimientos exigen "decidir cuál es la mejor opción, qué pérdidas contables aflorarán, cómo el impacto fiscal moverá la aguja un poco para arriba o hacia abajo, así como las consecuencias en la caja o en la coherencia de la estrategia para ayudar a simplificar y a enfocar el grupo".

Como ya indicó en la reciente Junta de Accionistas de la compañía, Murtra ha condicionado la deseable consolidación europea a una racionalidad económica inmediata ya que, en caso contrario, no lo abordaría ni Telefónica ni nadie. En ese sentido, "las consolidaciones intramercado se deben acometer antes que la europea, pero igualmente con una racionalidad intramercado previa. Frente a la desigual configuración del mercado europeo frente a los de EEUU, China, Arabia Saudi o India, Murtra ha alertado que estos países solo hay tres grandes telecos, mientras que en el Viejo Continente compiten "41 'telecos' con más de medio millón de clientes y entre 2000 y 800, según cómo se defina un operador de telecomunicaciones".

Frente a otras operaciones en el punto de mira, como la toma de control en la joint venture británica VMO2, Murtra se ha desmarcado de los rumores o especulaciones para indicar que Telefónica sólo estudiaría movimientos de ese tipo "si el grupo conserva su capacidad y disciplina financiera férrea, y si no fuera así, no la abordaríamos". Sobre esas y otras adquisiciones, Murtra ha recordado que gracias al conocimiento tecnológico de Telefónica, "sabemos que muchas de las cuestiones solo se pueden abordar con un tamaño suficiente, lo que significa que existe un balance, una generación de caja y una capacidad para abordar muchos proyectos tecnológicos, siempre muy complicados y altamente arriesgados".