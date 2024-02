Orange tranquiliza a medias a los sindicatos: las sinergias con MásMóvil serán "principalmente industriales"

Ludovic Pech, consejero delegado de Orange España, ha asegurado que el coste laboral del proyecto de fusión con el Grupo MásMóvil impactará "principalmente sobre sinergias industriales y no sobre temas de empleo ni de plantilla". A preguntas de elEconomista.es, Pech ha recordado que los ahorros anuales recurrentes de costes previstos serán de 450 millones de euros a partir del cuarto año, tras indicar que en lugar de dos redes operativas habrá una sola red. No obstante, el conjunto del grupo ha recortado la plantilla en 95 empleados respecto al trimestre anterior, si bien se ha producido un incremento de contratación casi tres veces superior a las salidas.

Ludovic Pech ha mostrado este jueves su confianza en poner en funcionamiento el proyecto de joint venture con el Grupo MásMóvil el día siguiente de recibir el visto bueno regulatorio por parte de Bruselas, en el segundo trimestre de este año. No obstante, la totalidad de los formalismos se hará esperar para el primer trimestre de 2024. A partir de esta última fecha, y en el plazo de entre 24 o 42 meses -no más tarde de julio de 2027- Orange prevé tomar el control de la sociedad, de acuerdo con las condiciones de la integración acordadas hace más de año y medio. En cualquier caso, y tras sucesivos retrasos en el proceso, Pech entiende que la Comisión Europea resolverá de forma favorable la fusión de su compañía con el Grupo MásMóvil no más tarde del próximo 22 de febrero, para así "contar con un operador con mayor capacidad de innovación e inversión".

Las declaraciones de Pech han coincidido con la presentación de resultados anuales de Orange España, cuentas en las que sobresale el primer crecimiento anual en ingresos totales desde hace cinco años, con un repunte del 1,1% en 2023, hasta los 4.698 millones de euros. Con estos datos, la teleco cumple el objetivo marcado en su plan 'Back to Growth', en gran parte impulsado por la aportación del negocio de empresas, segmento que ha mejorado sus cifras el 6,9%. En vísperas de la resolución de la Comisión Europea respecto a la fusión en ciernes con el Grupo MásMóvil, la compañía prevé abrir una nueva etapa con los mejores resultados de la compañía en cuanto a facturación, clientes, despliegue de infraestructuras y diversificación de ofertas. Los ingresos de servicio retail han aumentado el 2% en términos interanuales.

La teleco valora positivamente los resultados anuales pese al efecto regulatorio sufrido en los ingresos por servicios mayoristas, debido a la bajada de los precios de terminación, establecidos por la Comisión Europea. con un menoscabo tanto en los ingresos como en los costes de redes de terceros. En las magnitudes comerciales se aprecia el incremento de la cartera total de clientes, que supera los 21,6 millones de usuarios totales, un 3,5% más, de los que 17,7 corresponden a servicios de móvil y 3,9 millones de banda ancha fija.

Por otra parte, Orange ha confirmado su posición de liderazgo en el negocio español de venta de dispositivos, con unas ventas de 711 millones de euros, el 12,5% más que hace un año. El operador también ha actualizado su cifra de inversión anual, de 755 millones de euros, lo que arroja un porcentaje de incremento del 16% de los ingresos totales destinado a la modernización de sus redes. Sobre este aspecto, la red móvil de Orange España ya cubre el 84% de la población española, seis puntos porcentuales más que hace un año, con cobertura en 2.500 municipios españoles de 5G puro (Stand Alone), ahora con el uso de inteligencia artificial para reducir la factura energética de las conexiones móviles. La red de FTTH ya alcanza los 17,1 millones de hogares en casi 1.800 municipios, lo que supone un alza de 300.000 conexiones de un año para otro. En la España rural, Orange asegura que ya conecta 751 municipios de menos de 5.000 habitantes.