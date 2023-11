Digi facilita la fusión de Orange y MásMóvil al acordar la futura compra de activos

La fusión entre Orange España y Másmóvil encarrila su recta final una vez que Digi Communications ha alcanzado un acuerdo preliminar para adquirir activos de la empresa resultante. Según informa la agencia Bloomberg, el pacto entre operadores despejará gran parte de las incertidumbres regulatorias, ya que ayudará a Orange y MásMóvil a atender las exigencias de la Comisión Europea. Si las negociaciones avanzan en esta dirección, el permiso condicionado de Bruselas para la consolidación en el mercado español de las telecomunicaciones podría producirse en las próximas semanas, antes de finales de año.

Christel Heydemann, consejera delegada del Grupo Orange, ya anticipó el pasado 24 de octubre que su compañía mantenía las conversaciones sobre la fusión con MásMóvil con vistas a "obtener la aprobación de la Comisión Europea a finales de este año". Esa previsión tiene todos los visos de materializarse una vez que Digi se ofrece como potencial destinatario de los remedios, para poner término a cerca de 18 meses de conversaciones. No obstante, la misma agencia de noticias apunta que el acuerdo preliminar no es vinculante. Por lo tanto, una vez que "no se ha tomado la decisión en firme, las empresas podrían decidir no seguir adelante con el acuerdo", señalan las mismas fuentes.

El pasado verano, la Comisión Europea arrojó un jarro de agua helada sobre las pretensiones de las dos empresas al "parar el reloj" de la fusión. Esa decisión permitió a los reguladores investigar en profundidad la situación, con información adicional de los interesados. En ese momento, se emplazó a los operadores llamadas a fusionarse a aportar más datos antes del pasado 4 de septiembre.

No obstante, en esa fecha de finales del verano, Bruselas tampoco aceptó la integración de los dos operadores, pero entonces sin determinar nuevos plazos. En esas ocasiones, los reguladores europeos mostraron su preocupación ante la posibilidad de que "la combinación de Orange y Masmovil tuviera un impacto demasiado negativo en la competencia". A grandes rasgos, se presuponía que la consolidación daría paso al nuevo líder español del sector por clientes (Telefónica seguiría conservando el trono en ingresos), con la reducción del número de jugadores, de cuatro a tres. Para equilibrar el mercado, Bruselas animó a los operadores a desprenderse de activos redundantes, incluidas algunas de sus frecuencias de telefonía móvil.