Samsung pospone la presentación del Galaxy Fold, su móvil plegable, tras problemas con la pantalla

Samsung ha pospuesto la presentación de su smartphone plegable, el Galaxy Fold, después de que la semana pasada varias unidades cedidas a medios de comunicación experimentasen problemas con la pantalla y acabaran siendo inservibles.

El smartphone -de 2.000 euros- tenía previsto presentarse el 24 de abril, abrir su proceso de reserva dos días más tarde y llegar a las tiendas el 3 de mayo. Sin embargo, ahora todo ha quedado en el aire ya que la compañía coreana quiere "asegurar que todos sus dispositivos ofrecen la mejor experiencia de cliente y la mejor calidad en el momento de ponerlos a la venta", ha explicado en un comunicado.

La suspensión de su presentación en España no es puntual. La compañía comenzó ayer noche a paralizar sus puestas de largo en Hong Kong y Singapur, y se espera que lo haga en horas en EEUU antes de que el problema de las pantallas vaya a mayores.

La semana pasada Samsung comenzó a enviar algunas unidades del Galaxy Fold a medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, estas unidades de prueba comenzaron a experimentar fallos en las pantallas que los dejaron completamente impracticables en las primeras 24 horas.

Periodistas de la CNBC, Bloomberg o The Verge así como youtubers como Marques Brownlee, sufieron problemas con sus terminales en las primeras horas de uso, aunque -a priori- por diferentes motivos.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw