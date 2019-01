Acorn TV aterriza en España, el 'Netflix' de las series británicas

Los buenos aficionados a las series de televisión suelen tener las producciones clásicas de la BBC, ITV y Channel 4 entre sus favoritas. Para todos ellos, y para el resto de los curiosos, acaba de aterrizar en España el servicio Acorn TV. Se trata de una nueva oferta de contenidos audiovisuales en streaming que competirá con Netflix, Amazon, HBO, Filmin, Rakuten y Sky, entre otros.

La nueva plataforma cuesta 4,99 euros al mes y, según indican sus responsables, se distinguirá por la calidad y cantidad de producciones televisivas del Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Todos los contenidos se ofrecen en su versión original, con subtítulos en español o en inglés, y se renovarán cada semana.

Miguel Penella, CEO de RLJ Entertainment, matriz de Acorn TV, considera que la nueva apuesta audiovisual puede sintonizar con el público español. Según indica en un comunicado, "el boom del streaming es una realidad en España, donde el 74% de los usuarios consume contenidos a través de Internet, situando a España como el país de mayor penetración del streaming en todo el mundo, por encima de EEUU".

El mismo directivo recalca en el referido documento que su oferta en streaming acercará "al espectador español a algunas de las series icónicas y mejor valoradas por la crítica y los usuarios internacionales, algunas de las cuales se podrán ver por primera vez en España a través de Acorn TV".

Como han sucedido recientemente con el acuerdo entre FlixOlé y Orange o FOX Now con Vodafone, todo apunta a que los operadores de telecomunicaciones moverán en las próximas semanas sus hilos para incorporar la nueva oferta audiovisual en sus respectivas parrillas de programación.

Un estreno a la semana

Por el momento, Acorn TV trae a España producciones como Doc Martin, The Secret Agent, The Last Enemy, 19-2, Jack Taylor, Traffik y Sword of Honour.

A lo largo de este mes se estrenarán las series 'Foyle's War' (temporadas 1 y 2), 'George Gently' (temporadas 1 y 2), 'The Clinic' (temporada 2), entre otros. En el mismo catálogo, los usuarios pueden disfrutar de clásicos como 'Poldark', 'The Irish R.M.' o 'A dance to the Music of Time'.