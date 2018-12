Vodafone se alía con Amazon: regala una suscripción Prime anual a sus clientes One o Red

Vodafone se ha aliado con Amazon para lanzar una promoción navideña para sus clientes One o Red por la que regalará una suscripción anual del servicio Prime a aquellos usuarios que se creen una nueva cuenta premium en la plataforma de eCommerce.

La asociación con Amazon forma parte "de la estrategia de la operadora de proporcionar acceso a la mayor oferta de contenidos de cine y series", ha explicado Vodafone a través de un comunicado. De esta forma, la teleco británica se adelanta a Orange y Movistar que también integrarán Prime Video entre su oferta audiovisual.

Cabe recordar que la estrategia de la operadora ha sufrido un cambio en España tras decidir no seguir emitiendo el fútbol a través de su servicio de televisión y centrarse en tener un mayor repertorio de series y películas.

Con la incorporación de la suscripción Prime, sus clientes de Red y One podrán disponer de Prime Video, el servicio de streaming de Amazon en el que se puede ver en streaming -o descargado- series como El hombre del Castillo, The Grand Tour, Tom Clancy's Jack Ryan, Six Dreamsm o The Marvelous Mrs. Maisel.

Más allá del acceso al servicio streaming de Amazon, con la suscripción Prime también se tiene acceso a Prime Reading, ofertas exclusivas en compras, así como almacenamiento de fotos en la nube gratis e ilimitado con Amazon Photos.

Vodafone ha explicado que tanto los actuales como los nuevos Clientes con planes Vodafone One, Vodafone One Familia, Red S o superiores, +Lineas M y +Lineas L podrán beneficiarse de esta promoción, activándola en la entre el 4 de diciembre y hasta el 7 de enero.

A partir del 8 de enero se podrá seguir teniendo un año gratuito de Amazon Prime, valorado en 36 euros, aunque será optativo entre HBO, Tidal o TV online fútbol en las tarifas One M, Red M, +Líneas M, Internet Móvil S o +Líneas Datos S. Un periodo que se duplicará a dos años si la tarifa contratada es One L, Red L, +Líneas L, Internet Móvil M o +Líneas Datos M.

"Estamos encantados de que nuestros Clientes se puedan beneficiar de los servicios más demandados en cada momento. Además, desde el 8 de enero, los Clientes podrán elegir Amazon Prime entre los servicios incluidos con sus planes de precios, ha explicado Andrés Vicente, Director de la Unidad de Particulares de Vodafone España en un comunicado.