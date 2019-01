Netflix anuncia la mayor subida de precios de su historia en EEUU: sus acciones avanzan con fuerza en Wall Street

Paso histórico de Netflix. La compañía ha anunciado la mayor subida de precios en EEUU desde que ofrece su servicio en streaming (hace doce años). El incremento está comprendido entre un 13% y un 18%. Sus acciones llegan a avanzar un 6% en los primeros compases de Wall Street ante la previsión de unos mayores ingresos.

En los últimos doce meses, acumulan una revalorización del 57% cuando el S&P 500 se deja en torno a un 7%. Con todo, los títulos de la compañía se dejan más de un 21% desde sus máximos alcanzados en junio del año pasado (423,21 dólares) ante las preocupaciones que apuntan a una competencia mayor y las dudas sobre su capacidad para mantener el liderazgo actual.

Los nuevos precios afectarán de inmediato a todos los nuevos suscriptores y luego se extenderán a los clientes existentes durante los próximos tres meses. ¿Cómo quedan las tarifas? Su suscripción básica, que permite un sólo acceso con definición estándar, pasa de 7,99 a 8,99 dólares, mientras que su plan más popular (ofrece la reproducción en alta definición de dos dispositivos) registrará una subida mayor: pasará de 10,99 a 12,99 dólares al mes. Aún así, el precio de estos paquetes sigue siendo más económico que el que ofrece HBO (15 dólares). Por su parte, el plan premium, que ofrece una definición ultra alta definición, pasará de 13,99 a 15,99 dólares al mes.

Aumento para 58 millones de clientes

Se trata de la cuarta vez que Netflix sube sus precios en EEUU. La última subida se produjo a finales de 2017. Con todo, esta es la primera vez que el incremento llegará a los 58 millones de suscriptores estadounidenses. Si todos estos usuarios aceptarán el aumento, la firma recaudaría unos 1.400 millones de dólares adicionales al año que serviría para financiar deuda e invertir en series y películas de producción propia.

Todo ello sin contar los clientes de algunos países de América Latina donde las cuentas de Netflix en moneda estadounidense que también se verán afectados, a excepción de México y Brasil.

La compañía parece dispuesta a aumentar sus precios gradualmente reforzado por una serie de aclamados éxitos durante los últimos cinco años como House of Cards, Orange Is The New Black, Stranger Things o The Crown.

Netflix presentará sus cuentas del cuarto trimestre este jueves. Los analistas de Goldman Sachs esperan unos sólidos resultados y una hoja de ruta para este primer trimestre.