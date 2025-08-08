El 9 de agosto llega la luna llena de Esturión: el truco definitivo para fotografiarla con el móvil y que se parezca a lo que ves

Hay noches en las que la luna aparece tan espectacular ,enorme, brillante y casi mágica, que muchas personas intentan fotografiarla con el móvil con la esperanza de capturar su belleza. Sin embargo, el resultado suele decepcionar: la imagen se ve borrosa y no se parece en nada a cómo luce en persona. Con la próxima luna llena,- luna de Esturión, prevista para este sábado 9 de agosto, ha salido a la luz un truco que promete cambiar eso.

El fotógrafo Marcos Arjona (@arjonaa33 en TikTok) lo explica en un vídeo- tutorial donde resume los pasos clave para conseguir una imagen nítida y fiel a lo que se ve a simple vista, con un método que promete marcar la diferencia entre una foto decepcionante y una captura espectacular.

Cómo conseguir la mejor foto de la luna llena

Según explica Arjona, lo primero es colocar el móvil en un trípode o una superficie estable para evitar cualquier movimiento. Luego, recomienda acceder al modo Expert RAW y activar la opción de astrofotografía (disponible en modelos Samsung como S22, S23, S24 y S25, además de los Ultra, Fold y Flip). Esta opción permite realizar fotografías de larga exposición, clave para capturar más luz y detalle.

En su caso, utilizó un Samsung S25, pero aclara que este tipo de imágenes ya las conseguía antes con un modelo antiguo: "Solo hace falta elegir una velocidad de obturación más larga, que es como decir que el teléfono hace la foto durante más tiempo para captar más luz y así poder ver las estrellas".

Si tu dispositivo Samsung no tiene instalada la app de Expert Raw, puedes buscarla en la Galaxy Store (no en Google Play). Una vez descargada, entra en la configuración (los cuatro puntos en la esquina inferior derecha > engranaje de ajustes > "Expert RAW Labs") y activa el modo de astrofotografía.

Si no tienes un Samsung también puedes probar a ajustar manualmente la exposición larga desde la app de cámara que uses, siempre que lo permita tu dispositivo. "Este resultado se puede conseguir en cualquier teléfono haciendo una foto de larga exposición", asegura Arjona.