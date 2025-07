Las tres funciones ocultas de ChatGPT que tan solo usan los profesionales y son gratuitas

Ya no solo es el uso de Internet para todo, sino que en los últimos años parece que hemos avanzado un pasito más y ahora todo lo que hacemos es con la Inteligencia Artificial. No es solo culpa nuestra, las empresas tecnológicas no dejan de ponernos esta tecnología y sus ventajas delante de nosotros en todas sus apps, webs y servicios.

Y es que desde que comenzó la "Era de la IA", que podemos decir que fue cuando ChatGPT se lanzó al público de manera gratuita en noviembre de 2022, tenemos esta tecnología hasta en la sopa, y cada vez son más personas las que acuden a este o a otros chatbots para cada vez más cosas.

A pesar del alto uso que hacemos de este tipo de apps, lo cierto es que no todo el mundo sabe sacar todo el potencial de estas IA, y esto es en gran medida porque nadie nos ha explicado como. Al igual que con Google hay una serie de trucos o herramientas que puedes aplicar para hacer búsquedas más exactas con lo que quieres encontrar, con ChatGPT, al igual que Copilot, Gemini o DeepSeek por poner algunos ejemplos, existen formas de sacarle un mejor rendimiento.

Por eso hoy vamos a mostrarte hasta tres trucos "ocultos" que puedes hacer en ChatGPT o en cualquier otro chatbot y conseguir resultados como un profesional de la IA.

Edita las indicaciones

Que todo salga a la primera es complicado en todos los aspectos de la vida, por eso cuando hablamos con una IA, no podemos conformarnos siempre con la primera respuesta. Habrá ocasiones en las que sí, pero siempre se le puede sacar la puntilla a la contestación de la IA.

Y no tienes que volver a escribir todo un comando o prompt para conseguir la respuesta que estas buscando, sino que la propia app de ChatGPT tiene un apartado de Editar en la propia conversación. Es un icono de un lápiz, y si lo pulsas podrás editar el comando que le habías dado a la IA y hacer los ajustes que creas convenientes para que te dé un resultado distinto, adaptándose a lo que hayas cambiado en la indicación.

Regenera texto

Aunque algunos piensen que sí, hasta el propio CEO de OpenAI, Sam Altman, reconoce que su preciado ChatGPT no es infalible, y en más de una ocasión falla con sus respuestas. Por eso si detectas algún error o estás buscando una respuesta distinta, puedes optar por regenerar texto.

Para ello, pasa el cursor del ratón por encima de esa petición y selecciona el icono de flecha circular que aparece en la esquina del mensaje enviado. Es como decirle a la IA que "lo intente de nuevo" en busca de que mejore la contestación inicial.

Personaliza ChatGPT

Al igual que tienes tu cuenta de correo electrónico ya guardado o indicas tus gustos en redes sociales, también existe la posibilidad de personalizar tu ChatGPT para que cambie la manera en la que responde, da datos o se expresa, según tus necesidades y gustos.

Para ello, solo tienes que ir a el icono de Perfil de la esquina superior derecha de la pantalla y buscar la opción de Personalizar ChatGPT. Tómate tu tiempo en indicar tus preferencias para que la IA sepa exactamente lo que quieres.