Google despide a 28 trabajadores por protestar contra el contrato "hecho a medida" para dar servicios IA a Israel

El gigante tecnológico Google ha despedido hasta a 28 trabajadores que se habían manifestado y mostrado su rechazo con las recientes acciones de la compañía alrededor del contrato con el Proyecto Nimbus, valorado en unos 1.124 millones de euros, para entregar al gobierno israelí servicios en la nube y de Inteligencia Artificial.

El conflicto en Oriente Medio ha escalado enormemente en las últimas semanas después de que Irán atacara a Israel como respuesta a otro ataque al que todos los dedos señalan al ejecutivo de Benjamín Netanyahu como el responsable.

Desde la Unión Europea, hasta 27 líderes se han unido para pedir y frenar la escalada de violencia, mientras Israel todavía está valorando cómo responder. Este conflicto, que lleva ya demasiados años latente, y que desde tan solo octubre de 2023 suma más de 30.000 personas muertas en la Franja de Gaza, ha provocado que la sociedad salga a las calles de todo el mundo para pedir el alto al fuego.

Por ejemplo, en EEUU, los trabajadores de Google y Amazon se han unido para crear una organización llamada 'No Tech For Apartheid Campaign' (No a la Tecnología para el Apartheid) que pide acabar con un proyecto "hecho a medida" para el Ministerio de Defensa de Israel. Estos se refieren a los acuerdos que tienen ambas compañía para vender tecnología a Israel que luego han sido utilizados para el asesinato de civiles.

"Esta tarde, Google ha despedido indiscriminadamente a 28 trabajadores, incluidos aquellos de entre nosotros que no participaron directamente en la histórica sentada de ayer, que duró diez horas", reza un comunicado publicado por la organización.

Al parecer, numerosos trabajadores de la empresa realizaron el martes una sentada de diez horas en las oficinas de las ciudades de Nueva York, Seattle, Sunnyvale y California que grabaron por Twitch. Ese día hasta nueve empleados fueron detenidos por la policía después de que los jefes de cada sede les llamasen, y ahora sabemos que hasta 28 trabajadores de Google han perdido su trabajo.

La organización acusa a Google de un "flagrante acto de represalia" y acusa a Google de que "valora más" su contrato con "el Gobierno y el Ejército genocidas israelíes" que a sus propios trabajadores. Google ha alegado 'intimidación' y 'acoso' como motivos del despido de los empleados y surgieron rumores de que estos habían realizado pintadas dentro de los edificios de la compañía e impedido físicamente a otros trabajadores realizar sus tareas.

A esto, la organización ha asegurado que los únicos intimidados eran sus "compañeros palestinos, árabes y musulmanes" además de negar rotundamente cualquier acto vandálico contra la propiedad de Google o el resto de empleados.

"Los trabajadores de Google tenemos derecho a protestar pacíficamente por las condiciones de nuestro trabajo. Estos despidos han sido claramente represalias. (...) Estos despidos masivos e ilegales no nos detendrán. Al contrario, sólo sirven como combustible adicional para el crecimiento de este movimiento", han añadido.

Por último, los empleados señalan a su CEO, Sundar Pinchai, y al director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kiruan de especuladores. "No podemos entender cómo estos hombres son capaces de dormir por la noche mientras su tecnología ha permitido 100.000 palestinos muertos, desaparecidos o heridos en los últimos seis meses del genocidio de Israel", termina leyendo el comunicado, haciendo referencia a un informe publicado en la revista TIME de cómo Google ha creado herramientas "a medida" para el Ministerio de Defensa israelí.