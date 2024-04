Spotify prepara una subida de precios y nuevas suscripciones mientras su valor en bolsa no deja de crecer

Aquellos tiempos donde la música se descargaba ilegalmente al MP3 quedan ya muy lejos, y no es solo cuestión de las desaparición de estos dispositivos para escuchar música, sino que al igual que paso con las series y películas la llegada de plataformas de streaming que ofrecían estos contenidos de manera legal y a un precio razonable. los usuarios optaron por sumarse al cambio.

Sin duda una de las grandes responsables de este cambio es la compañía sueca Spotify, la cual ofrece un servicio de música por streaming con un amplísimo catálogo a cambio de una suscripción a partir de los 10,99 euros por cuenta premium individual, aunque también puedes acceder gratis a su servicio, pero contiene anuncios y la experiencia está bastante más limitada.

A pesar de ser posiblemente el servicio para escuchar música más popular del mercado, al igual que el resto de compañías tecnológicas estos últimos años han sido complicados en cuanto ha rentabilidad, y a finales del año pasado la compañía anunció el despido del 17% de su plantilla global después de conocer que tuvo unas pérdidas de 532 millones de euros en 2023.

Ahora, la compañía sueca sigue con sus esfuerzos para recuperarse, y tal y como informan desde Bloomberg, Spotify está ultimando una subida de precios, que por el momento tan solo se va a aplicar en ciertas regiones.

Al parecer, el servicio de música en streaming se prepara para subir entre uno y dos dólares las suscripciones en hasta cinco mercados antes de que acabe abril, siendo Reino Unido, Pakistán y Australia algunos de los elegidos. A su vez, EEUU también experimentará una subida de precios, pero eso no llegará hasta finales de año.

En lo que se refiere a España todavía no se sabe nada sobre la subida de precios, por lo que parece que en abril este cambio no afectará aquí, no obstante, todo apunta que más pronto que tarde el incremento llegue al resto de países también.

Al mismo tiempo, la compañía ha explicado que planea introducir un cambio en la suscripción básica, que a pesar de mantener el precio de 11 dólares, eliminará la función de audiolibros y los usuarios que quieran escucharlos deberán pagar un extra para acceder a estos.

Al mismo tiempo, Spotify está trabajando en otro modelo de suscripción llamado el "supremium" que tendría un precio más alto a cambio de mejores prestaciones, como acceder a audio de alta fidelidad, por ejemplo.

Ante las informaciones publicadas que apuntan a que la plataforma de música en streaming subirá los precios en varios mercados clave la cotización de las acciones de Spotify llegaba a subir este miércoles hasta un 7,36% en Wall Street. En lo que va de año, los títulos de Spotify se han revalorizado más de un 50%.