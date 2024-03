Cómo compartir Netflix, Spotify o DAZN con personas que viven fuera de tu hogar

En el último año hemos visto como una gran parte de plataformas con suscripción han trabajado para acabar con las contraseñas compartidas, un fenómeno que consiste en que varias personas comparten una misma cuenta de un servicio y, por lo tanto, pagan entre varios lo que le corresponde a uno.

En este tiempo, muchas de estas plataformas, sobre todo las de reproducción de películas y series en streaming han dejado de ser lo rentables que eran, y siendo Netflix pionera, decidió acabar con las contraseñas compartidas entre personas que viven en casas distintas, HBO y Disney+ también han seguido sus pasos.

Pero estas no son las únicas, y por ejemplo, hay otras como Spotify que ofrecen una suscripción familiar, con la que los usuarios pueden compartir una suscripción de la plataforma sin tener que pagar por el servicio por completo. No obstante, necesitas a otras personas para coger este plan, y si tienes una familia o grupo de amigos grande no hay problema, pero si no esto se complica.

Aquí es donde entra en acción Sharingful, una plataforma que te conecta con otras personas para que compartas la suscripción de un servicio con ellas. De esta manera, esta app funcionaría como un intermediario para encontrar a otros usuarios que quieran tener este servicio, con el añadido de que también gestiona los pagos.

Comparte tus suscripciones favoritas y ahorra hasta un 70%

La aplicación divide el costo de la suscripción entre los miembros de un grupo en lugar de que cada uno pague el precio completo. Este servicio ofrece suscripciones semestrales y anuales, y esto no solo simplifica la gestión, sino que ayuda a reducir los costes de las suscripciones también, cabe destacar que todos los pagos son automáticos.

"Es evidente que el sector del streaming está atravesando un período de ajuste, y movimientos como estos están claramente destinados a maximizar las ganancias de las plataformas involucradas. Nuestra plataforma ofrece una visión detallada de estos cambios, adaptándose mejor a las demandas del consumidor" explica Guillem Vestit, CEO y Co-Founder de Sharingful.

Según aseguran desde la compañía, tan solo en España hay 80.000 usuarios registrados que han podido ahorrar hasta 30 euros al mes y más de 350 euros al año. La app ofrece suscripciones de todo tipo de servicios de streaming, desde música con Spotify Premium o YouTube Premium, deportes con DAZN, Movistar+ u Orange TV, cine con Netflix, Disney+ o HBO Max y otras categorías más con servicios de pago, tipo lectura, educación, bienestar, ciberseguridad o incluso Inteligencia Artificial.

La plataforma asegura que todos los pagos y la información de los usuarios están protegidos a pesar de conectar a desconocidos. Esto es posible porque estos datos se almacenan y gestionan dentro de la propia app y en ningún momento ninguno de los usuarios tiene acceso a ellos.