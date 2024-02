Cómo saber quién está viendo mi cuenta de Netflix ahora

"¿Quién está viendo mi cuenta de Netflix ahora?" es una pregunta que puede surgir en la mente de muchos usuarios de esta popular plataforma de streaming y es que a pesar de que ya no se puede compartir la cuenta con amigos y familiares, puede que hayas notado que te aparecen contenidos que tú no has visto.

Por ello, es natural preguntarse quién está accediendo y disfrutando del contenido que pagamos y aunque Netflix no ofrece una función directa para ver quién está viendo tu cuenta en tiempo real, existen algunas maneras de tener una idea de quién ha estado utilizando tu perfil.

En primer lugar, Netflix ofrece la opción de configurar perfiles individuales dentro de una cuenta, siempre y cuando pagues ese tipo de suscripción. Cada perfil tiene su propio historial de visualización y recomendaciones personalizadas. Si notas que hay programas o películas en tu lista de "Continuar viendo" que no recuerdas haber visto, podría ser una señal de que alguien más ha estado usando tu perfil.

Otro indicio de actividad no autorizada en tu cuenta de Netflix es la presencia de dispositivos desconocidos conectados a ella. Netflix permite ver una lista de todos los dispositivos que han accedido a tu cuenta recientemente y desde qué ubicaciones geográficas. Si encuentras algún dispositivo o ubicación sospechosa, puedes cerrar la sesión en todos los dispositivos desde la configuración de tu cuenta y cambiar tu contraseña para garantizar la seguridad de tu cuenta.

Además, Netflix envía notificaciones por correo electrónico cuando se inicia sesión en tu cuenta desde un nuevo dispositivo o navegador web. Si recibes una notificación de inicio de sesión que no reconoces, es posible que alguien haya obtenido acceso no autorizado a tu cuenta y debes tomar medidas inmediatas para protegerla.

Para evitar sorpresas desagradables, es recomendable revisar periódicamente la actividad de tu cuenta de Netflix y tomar medidas si encuentras algún indicio de acceso no autorizado. Si lo que te molesta es que el algoritmo mezcle tus series favoritas con las de las otras personas con las que compartes cuenta lo que tienes que hacer es configurar perfiles individuales.

Si con estos no es suficiente, y siguen accediendo a tu cuenta para ver contenidos, prueba a utilizar los PINs de perfil y no te olvides de monitorear periódicamente los dispositivos conectados para estar seguro de que solo aquellos que tú quieres usan tu Netflix.