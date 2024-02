Cómo quitar la reproducción automática de episodios en Netflix: evita spoilers y perderte episodios

A todos los que tenemos Netflix nos ha pasado. O bien te enganchas a una serie y no puedes dejar de verla, o a veces te quedas dormido y no saber por qué capítulo te has quedado.

Netflix tiene su aplicación plagada de patrones oscuros que hacen que no dejes de ver capítulos, pero tanto si quieres activarlos como desactivarlos, puedes hacerlo desde su configuración.

A continuación, te contamos cómo activar la reproducción automática de los siguientes episodios en Netflix y cómo desactivarla si lo prefieres.

Cómo desactivar la reproducción automática en Netflix

Si en algún momento deseas desactivar la reproducción automática de los siguientes episodios en Netflix, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Netflix y accede a la configuración de tu cuenta

Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en tu perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la opción "Cuenta" en el menú desplegable.

Paso 2: Encuentra la opción de reproducción automática

Dentro de la página de configuración de tu cuenta, desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de "Configuración de reproducción".

Paso 3: Desactiva la reproducción automática

Dentro de la sección de "Configuración de reproducción", busca la opción que activa la reproducción automática de los siguientes episodios. Por lo general, se llama "Reproducir automáticamente el siguiente episodio en una serie en todos los dispositivos". Para desactivar la reproducción automática, simplemente desmarca esta opción.

Paso 4: Guarda los cambios

Una vez que hayas desactivado la reproducción automática de los siguientes episodios, asegúrate de guardar los cambios haciendo clic en el botón "Guardar" o "Aceptar". Tus preferencias se actualizarán y la reproducción automática estará desactivada en tu cuenta.

Cómo activar la reproducción automática en Netflix

La reproducción automática de los siguientes episodios en Netflix está habilitada de forma predeterminada, pero si por alguna razón la has desactivado o quieres asegurarte de que está activada, aquí tienes los pasos a seguir:

Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta de Netflix y accede a la configuración de tu cuenta

Para comenzar, inicia sesión en tu cuenta de Netflix desde un navegador web en tu computadora o dispositivo móvil. Una vez que hayas iniciado sesión, dirígete a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en tu perfil. A continuación, selecciona la opción "Cuenta" en el menú desplegable.

Paso 2: Encuentra la opción de reproducción automática

Dentro de la página de configuración de tu cuenta, desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de "Configuración de reproducción". Aquí es donde podrás activar la reproducción automática de los siguientes episodios.

Paso 3: Activa la reproducción automática

Dentro de la sección de "Configuración de reproducción", verás varias opciones. Para activar la reproducción automática de los siguientes episodios, asegúrate de que la opción correspondiente esté marcada. Por lo general, se llama "Reproducir automáticamente el siguiente episodio en una serie en todos los dispositivos".

Paso 4: Guarda los cambios

Una vez que hayas activado la reproducción automática de los siguientes episodios, asegúrate de guardar los cambios haciendo clic en el botón "Guardar" o "Aceptar". Tus preferencias se actualizarán y la reproducción automática estará habilitada en tu cuenta.