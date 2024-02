Adiós al chollo de la suscripción de Netflix barata usando cuentas de Turquía, Nigeria u otros países

Hoy en día, apenas hay hogar que no cuente con una suscripción a alguna de las plataformas de reproducción en streaming de series y películas. Este tipo de servicios se han convertido en la forma preferida para consumir este tipo de contenidos porque da más control de elección a los usuarios tanto a la hora de elegir el qué ver y cuándo.

No obstante, lo cierto es que en el último año y medio este tipo de apps han sufrido un duro golpe en lo que se refiere a los suscriptores, y es que con la creciente competencia, los usuarios tienen mucho más donde elegir. Por ello, estas compañías han tenido que buscar formas de seguir siendo rentables y entre las medidas más repetidas destacan la caza de las contraseñas compartidas, la subida de precios por las suscripciones y la llegada de anuncios en algunas suscripciones.

Todo esto ha provocado que en general tener una cuenta en alguna de estas plataformas de streaming sea cada vez más caro, lo que ha llevado a que los usuarios tengan que elegir entre los distintos servicios y darse de baja en varios de ellos o quedarse directamente con solo uno.

Sin embargo, esto no es lo único que ha provocado, ya que con el encarecimiento de las suscripciones los más listos han buscado formas de abaratar su plan de Netflix. Y si bien la compañía ofrece una suscripción más económica, pero con anuncios, existía otra forma para poder ver todos los contenidos de esta app de forma más barata.

Esto es porque los usuarios usaban una VPN que les permitían registrarse en Netflix como si estuvieran en otro país, y es que si comparamos el precio de Netflix en España con el que tiene en algunos otros países como Turquía, Nigeria, Argentina o Kenia, entre otros, la diferencia era bastante significativa.

Y es que, por poner un ejemplo, una persona que hiciese esto podría disfrutar de una suscripción premium de Netflix por seis euros si se registraba como si estuviera en Turquía, cuando en España este plan supera los 17 euros.

No obstante, Netflix ha puesto fin a esta práctica y con su nueva política ya no se puede acceder al contenido de otros países y tienes que pagar el plan que corresponde a donde vives. Para ello, entre las medidas que han actualizado destaca el bloqueo de métodos de pago que no sean del país de origen de la cuenta.

A su vez, han implementado un geolocalizador de IP, que significa que solo podrás acceder a tu cuenta desde el país emisor y también ha comenzado a cerrar las cuentas que se usen desde un país diferente al emisor durante un período prolongado.

Si eres una de esas personas que hace esto, no vas a poder hacer nada para evitarlo, y es solo una cuestión de tiempo hasta que Netflix te pille y si quieres seguir usando esta app tengas que suscribirte a alguno de sus planes con sus precios en España.