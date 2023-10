Esto es todo lo que ofrece la nueva suscripción 'Supremium' que prepara Spotify

La manera en la que escuchamos música ha evolucionado mucho en la ultima década, y ahora con las plataformas de streaming, lo usuarios pueden escuchar cualquier canción desde sus dispositivos sin importar donde estén. Son muchas las apps que hay de este tipo, pero sin duda Spotify es una de las más notorias y usadas a nivel mundial.

Hasta el momento, Spotify ofrece una suscripción gratuita, con el inconveniente de que tiene anuncios y los cambios de canciones están limitados entre otros aspectos, y luego tiene la versión 'Premium' que en España vale 10,99 euros al mes y te da la posibilidad de descargar canciones para escuchar sin conexión o la habilidad de cambiar y elegir la canción que quieras en todo momento.

Pues bien, ahora, como ha anunciado el analista Chris Messina, la compañia sueca está trabajando en un nuevo tipo de suscripción super premium, llamado 'Supremium'. Al parecer este nuevo plan costará unos 19,99 dólares al mes (18,99 euros al cambio) y ofrecerá más funciones que las otras suscripciones.

Novedades que incluirá esta nueva suscripción

Spotify lleva desde el 2021 trabajando en esta nuevas suscripción, y parece que por fin su lanzamiento está cerca. Entre los aspectos más destacados que va a ofrecer podemos encontrar la capacidad de reproducir música sin perdida de 24 bits, que es algo similar al HiFI que consiste en un formato de audio con calidad CD y sin pérdida.

A su vez, y como no podía ser de otra forma, la Inteligencia Artificial también llega a Spotify con capacidades para generar playlists para ti basandose en tus gustos. Esta versión también incluirá herramientas avanzadas de mezcla de listas de reproducción (BPM, vibración, estado de ánimo, actividad y género, etc.) y un apartado llamado "Your Sound Capsule" (tu cápsula de sonido) de la cual todavía no se sabe nada.

Para acabar, parece que la compañía ofrecerá entre 20 o 30 horas de audiolibros al mes, además de incluir estadísticas de lo que escuchas. Y mientras todavía no hay información oficial sobre este plan y cuándo saldrá, los expertos apuntan que se lanzará antes de que finalice este año, comenzando en los mercados fuera de Estados Unidos.