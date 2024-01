Netflix, YouTube y Spotify: los primeros en bajarse del barco de las Apple Vision Pro

Desde el pasado viernes 19, y por ahora solo en EEUU, las gafas de realidad mixta de Apple Vison Pro estaban disponible para comprar por el altísimo precio de 3.499 dólares, aunque su fecha oficial de llegada es el próximo 2 de febrero. Hay mucha expectación alrededor de este nuevo producto de la compañía de la manzana, y a pesar de que hay buenas sensaciones, lo cierto es que no ha comenzado con buen pie este lanzamiento.

Este es el primer lanzamiento de la marca dentro de este sector, pero las altas espectativas no es solo por lo que ofrece este dispositivo, sino que Apple es conocido por ser líder en todas las industrias en las que trabaja, telefónía con los iPhone, auriculares con los AirPods o de relojes inteligentes con los Apple Watch.

Por esa razón todo el mundo quiere colaborar con Apple y en el caso de los desarrolladores de apps diseñar plataformas compatibles con los software de la compañía, ya que si el producto de Apple es un éxito, el suyo potencialmente también lo será.

Sin embargo, algunas de las compañías más importantes del sector tecnológico se han mostrado algo reticentes con este último lanzamiento de Apple, en concreto son Spotify, YouTube (propiedad de Google) y Netflix, quienes han anunciado que no tienen intención de desarrollar una app específica para las Apple Vision Pro, según señalan desde Bloomberg.

Eso no quita que los usuarios no vayan a poder usar estas apps si quieren con sus gafas de realidad mixta (mezcla Realidad Virtual con Realidad Aumentada), ya que las Vision Pro tienen acceso al buscador Safari y podrían acceder a estos servicios desde la versión web de estas apps.

Aun así, la decisión de no hacer una app nativa llama la atención, teniendo en cuenta que en lanzamientos anteriores como el del iPhone o el del iPad, estas compañías sí que ofrecían sus apps en versión nativa. Lo que nos deja ver esta decisión es que ni Google, ni Netflix, ni Spotify confían plenamente en el éxito de este producto.

Tampoco es una sorpresa total, ya que viendo los resultados de sus competidores, sobre todo las gafas de Meta, no está del todo claro que este producto tenga su mercado o que la tecnología está en el punto necesario para ofrecer la experiencia que los usuarios aspiran a tener.

A su vez, según han confirmado fuentes cercanas a Meta a MacRumors, la compañía de Zuckerberg por el momento no tenían ninguna intención de desarrollar apps adaptadas a las Vision Pro de WhatsApp, Facebook o Instagram, aunque su postura podría cambiar después del lanzamiento.

Por otro lado, no todo el mundo ha rechazado a Apple, y varias compañías de entretenimiento como Disney+, Max, ESPN y Amazon Prime Video están colaborando con la compañía para llevar sus servicios a estas gafas.