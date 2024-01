Cómo reducir el tiempo de uso de tu teléfono móvil: tres consejos a seguir

Los smartphones se han convertido en prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo, y es que hoy en día no hay lugar al que no vayamos al que no lo llevemos encima, a no ser que esté específicamente prohibido.

Por ello vivimos en una sociedad constante conectada, en la que si ignoras las notificaciones y no contestas al instante, estás queriendo decir que la persona al otro lado de la pantalla no te importa. Sin embargo, esto no es cierto y a pesar de que podríamos decir que prácticamente todo el mundo tiene una adicción a su smartphone (en mayor o menor medida), hay personas a las que les preocupa de verdad este necesidad constante de tener nuestro teléfono en nuestras manos.

Este es un tema complicado, ya que con la digitalización de cada vez más aspectos de nuestra vida, es complicado olvidarse del smartphone aunque sea por lo menos durante unas horas. De hecho ya han surgido enfermedades relacionadas con este uso obsesivo del teléfono, como la nomofobia, y podemos estar seguros que surgiran muchos más trastornos de este tipo si continuamos así.

Por eso, todo el mundo debería hacer un esfuerzo para depender menos de su smartphone, o por lo menos no usarlo tantas horas al día, y por esa razón te vamos a enseñar hoy tres formas de reducir el tiempo que pasamos 'engachados' al teléfono.

1. Apps para desconectar

Hay veces que el daño y el remedio son muy parecidos, y el caso de las apps para desconectar es uno de ellos. Este tipo de plataformas tienen herramientas que al activarlas, bloquean las llamadas entrantes o las notificaciones, bloquean tu teléfono para que no puedas usarlo durante un tiempo predeterminado o te dan premios por no usar tu teléfono.

Algunas apps de este tipo pueden ser OFFTIME, Digital Detox o Phoneless, entre muchas otras. El problema de estas apps es que por mucho que te recuerden que no debes usar el móvil, tu voluntad es lo que marca la diferencia.

2. Apaga las notificaciones

Si descargar una app para desconectar es demasiado para ti, puedes probar con un truco más simple, apagar las notificaciones en tu smartphone. Puede que haya algunas apps en la que no es recomendable hacer esto debido a que son importantes en nuestro día a día, pero las notificaciones son las causantes de que estemos mirando y atentos a nuestro teléfono sin parar.

Si vemos que tenemos 15 mensajes, dos comentarios y tres llamadas perdidas, nos urgirá mirar el teléfono aunque no sea importante, en cambio si no salta nada, estaremos más tranquilos.

3. Buscar espacios libres de teléfono

Al igual que es complicado dejar de fumar sobre todo por los cigarros asociados a determinados momentos, con el teléfono pasa un poco lo mismo. Estamos acostumbrados a poder sacar nuestro smartphone en cualquier lugar y ya no hay reparo para usarlo en cualquier momento, por eso un buen ejercicio para reducir su uso, es establecer espacios libre de teléfonos.

Por ejemplo, puedes hacer el esfuerzo de no usar el teléfono en tu dormitorio, o no sacarlo en el trayecto de tu casa al trabajo mientras vas en el transporte público. Creas o no, este simple gesto de establecer espacios libres de móviles puede ser esencial para ayuadarte a reducir de manera efectiva el tiempo que pasas con él.