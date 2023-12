Cinco consejos para alargar la vida de tu smartphone, según la OCU

Alargar la vida de tu smartphone no es solo una cuestión económica, y es que a pesar de que cada vez pagamos más por nuestros teléfonos móviles, estos dispostivos se deben cuidar también para reducir la huella ecológica de estos un aspecto que muchas veces los usuarios no tienen en cuenta a la hora de renovar su terminal.

Y lo cierto es que esto es cada vez más serio, ya que los smartphones están compuestos como mínimo de 60 elementos diferentes, y entre ellos hay algunos que solo son de uso. Esto significa que por cada nuevo dispositivo que compramos, teóricamente y si la fabricación de estos se mantiene igual en el futuro, estamos limitando la cantidad de teléfonos que habrá en el futuro.

Esto es sin sumarle futuros problemas en la cadena de suministro debido a razones geopolíticas o al agotamiento de yacimientos rentables. Por todo ello, exprimir al máximo la vida de tu teléfono no es ninguna tontería, y en el artículo de hoy te vamos a dar hasta cinco consejos a seguir dados por la OCU para estirar la vida útil de tu teléfono móvil.

1. No lo expongas a altas temperaturas

Como cualquier otra máquina, los smartphones deben estar a la temperatura que recomienda su fabricante, por ello cualquier auge en este aspecto que supere las recomiendaciones puede causar problemas de funcionamiento o estropear algunos componentes.

2. Utiliza la carga rápida solo cuando tengas prisa

Aunque esto también depende de si tu cargador es inteligente o no, la carga rápida contribuye a una degradación de la batería más rápida, por ello a no ser que tu cargador tenga opciones de optimizar o características inteligentes, lo más recomendable es no usar este modo a no ser que sea necesario.

3. Desinstala las apps que no usas

Al igual que si comemos mucho, necesitamos una siesta para volver a funcionar con normalidad, a los teléfonos les pasa lo mismo. Si los llenamos de apps y herramientas es normal que el teléfono "se gaste" más rápido ya que le estas pidiendo más potencia, por ello para alargar la vida útil de este, se recomienda eliminar aquellas apps que no usas.

4. Elimina fotos y vídeos duplicados o innecesarios

Con las redes sociales, y en especial WhatsApp, es normal que la galería de fotos y en general cualquier espacio de almacenamiento se llene de contenidos inservibles que solo están perjudicando al funcionamiento de tu dispositivo. Lo mismo ocurre con contenidos duplicados, por ello debes repasar periódicamente qué quieres guardar y que no.

5. Utiliza una funda y un protector de pantalla

Ya no solo es el interior de tu teléfono lo que tienes que proteger, sino que el exterior también es importante. En España, la segunda causa más común para cambiar el móvil es por problemas en la pantalla, el remedio es tan simple como parece, utiliza fundas y protectores de pantalla para evitar que tu dispositivo se rompa con golpes o caídas.