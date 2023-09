Cómo alargar la duración de la batería de tu smartphone Android, según Google

A medida que nuestros smartphones son las herramientas para realizar cada vez más acciones, nuestra dependencia hacia ellos crece. Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes es la duración de la batería, ya que mientras más tiempo aguante, más tiempo de uso tenemos que es el objetivo final.

En este aspecto, los dispositivos de Android tienen una clarísima ventaja frente a, por ejemplo, los iPhone de Apple, y es que incluso los dispositivos de gama más baja pueden tener mejores prestaciones en este área.

Con baterías con una carga rápida muchísimo más potente y con una autonomía también mucho mayor, los usuarios de Android pueden estar tranquilos en este aspecto, aun así con el paso del tiempo y del uso, esta se va desgastando y es normal que los usuarios comiencen a buscar manera de optimizar la duración de la batería.

Para ello, Google padre del software de Android y por lo tanto conocedero de todos los pequeños trucos y acciones que pueden ayudarte a hacer esto ha recopilado alguna de las acciones que puedes llevar a cabo facilmente en tu smartphone para conseguir que la batería te dure más.

Elegir los ajustes correctos

Es importante destacar que estos ajustes pueden ser más o menos recomendable dependiendo de tu dispositivo, y en algunos casos, estas acciones tan solo se pueden hacer con Android 13 instalado.

Entre los ajustes más recomendables para alargar la duración de tu batería, Google destaca la de dejar que la pantalla se apague antes, la de reducir el brillo de esta o dejar que el brillo se ajuste automáticamente.

Otro aspecto no esencial que puedes desactivar para ahorrar batería es el de desactivar la vibración o el sonido del teclado, restringir las aplicaciones que consumen mucha batería o eliminar las cuentas que no utilices. A su vez, también puedes probar a activar la Batería inteligente y el tema oscuro.

También debes cuidar tu batería

Pero realizar ajustes no sirve de nada si no cuidas tu batería, por ejemplo, desde Google recomiendan siempre usar el adaptador para la corriente oficial que te viene en la caja, evitar sobrecalentamientos y no abusar de cargar el teléfono, es decir, dejar que el porcentaje baje por lo menos al 20% antes de enchufarlo de nuevo.