¿Qué iPhone tiene mejor batería? Comparativa 2023

La batería es un factor importantísimo para los smartphones, ya que dependiendo de la duración que tenga más tiempo de uso le puedes exprimir a tu dispositivo. Históricamente, los iPhone han sido objeto de burla por lo poco que duraban, no obstante, en los últimos años Apple se puso manos a la obra y ahora es un aspecto muy fuerte dentro de este teléfono.

Ahora que es casi imposible sepáranos de nuestros smartphones, la duración de la batería es un aspecto cada vez más crucial ya que usamos estos dispositivos tanto en el ambiente laboral como en el personal, además de que cumplen múltiples funciones y muchas veces de manera simultánea.

A su vez, el auge de otros modelos de otros fabricantes con baterías muchísimo más duraderas, con más capacidad y que requieren menos tiempo de carga, puso en el aire la necesidad de que Apple se pusiese las pilas, y aunque todavían están muy por detrás de otros como pueden ser Xiaomi, Oppo o incluso Samsung, poco a poco están mejorando este aspecto.

¿Cuál es el iPhone con mejor batería?

A pesar de que el iPhone 14 es el modelo más reciente, analizando todos los modelos hemos descubierto que, por capacidades y prestaciones, el iPhone 13 Pro Max es la opción número uno. Con una reproducción de video de hasta 28 horas, de video en streaming de 25 horas y de audio de hasta 95 horas es muy difícil igualarlo.

Según la compañía, si haces un uso promedio de él una vez que lo tienes 100% cargado debe durarte al menos un día y medio, y si tu uso es menor la batería debería durar hasta dos días completos. El iPhone 13 Pro Max es el iPhone con más batería que se ha fabricado hasta ahora con 4352 mAh de capacidad y por lo tanto el que tiene la batería más grande de la historia de este teléfono.

No obstante, el iPhone con más autonomía es el iPhone 14 Pro Max con 4323 mAh de batería, pero eso no es lo único que hace que la batería sea la mejor, por lo que ocupará el segundo puesto en este podio junto al iPhone 14 Plus.

En tercera posición, se sitúa el iPhone 11 Pro Max y para sorpresa de muchos a este le sigue muy de cerca el iPhone XS Max que salió en 2017 y tiene una mejor batería que el iPhone 12 Pro Max. Ahora, con el lanzamiento del iPhone 15 a la vuelta de la esquina tendremos que ver si Apple se ha esforzado por mejorar este aspecto que cada vez es más importante para los usuarios.

Por el momento, sabemos con casi absoluta certeza que este modelo llevará por primera vez en su historia un cargador tipo C, universal para todos los dispositivos electrónicos y lo que podemos llamar una de las grandes victorias de la Unión Europea ante el sector tecnológico.