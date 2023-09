Google introduce su IA Bard en todos sus servicios: así lo puedes usar en Gmail, Maps o Drive

Hace aproximádamente tres meses desde que Google presentó al mundo su propia tecnología de Inteligencia Artificial (IA) llamada Bard, dos meses si lo contamos desde que llegó a España. Este chatbot de acceso gratuito funciona de manera similar a ChatGPT, pero ahora cuenta con las ventajas de que se ha integrado en las apps de la compañía que usamos todos los días, como Gmail, YouTube, Maps o Drive para mejorar y facilitar tu experiencia de uso.

La mejor manera de enseñar a los usuarios las ventajas de la IA es mostrando cómo pueden aplicarla en su día a día, y en el caso de Google, la forma de hacerlo es introducir esta tecnología en los servicios que usamos cada día para que se pueda aprovechar e impulsar las funciones que tiene.

Aunque por ahora tan solo esté disponible en inglés, Google ha extendido Bard con el fin de ayudarte a encontrar y presentar información de interés procedente de las herramientas de la compañía ya sea en Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube o los buscadores de Google Vuelos y Hoteles.

Para que esto funcione, Google ha empleado técnicas avanzadas de aprendizaje por refuerzo con el objetivo de que su IA se vuelva más intuitiva e imaginativa. Para entender las aplicaciones que se pueden dar a la introducción de la IA en este tipo de servicios, Google ha puesto el siguiente ejemplo.

Imagina que vas a organizar un viaje con amigos, ahora con la ayuda de Bard, podrás pedirle que extraiga de Gmail una fecha en la que todo el mundo está disponible, que busque información sobre los vuelos y hoteles disponibles para luego pedirle la ruta más rápida para llegar al aeropuerto, gracias a Google Maps.

Otro ejemplo, en este caso más enfocado al trabajo, podrías pedirle a Bard que te busque un documento concreto en un Drive y así no tener que perder el tiempo en encontrarlo. La compañía recalca que no tenemos que preocuparnos por la privacidad de nuestro archivo, ya que en todo el proceso no hay intervención humana.

Además, esta IA tampoco recopila la información para mostrarte anuncios y como explican el usuario tiene el poder de marcar sus preferencias de privacidad y activar o desactivar estas extensiones todas las veces que quiera.

Sin duda este proyecto es muy interesante, por que por fin no está dando una nueva visión de las utilidades y facilidades que nos ofrece la IA, podemos estar seguros de que esto va a seguir avanzando y poco a poco cada vez habrá más apps, plataformas y servicios que integran estas tecnologías para el beneficio del usuario.