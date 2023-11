El facilísimo truco que puedes hacer con tu smartphone para alargar su vida

En España, el principal motivo por el que los usuarios cambian su smartphone es por fallos en su batería, y que a pesar de los esfuerzos de los fabricantes para mejorar este aspecto todavía no logran conseguir que sea tan duradera como el resto de partes del dispositivo. Al final, las más malas prácticas como cargarlo aunque no lo requiera o el constante uso del terminal hace que poco a poco la batería se degrade hasta el punto de que ya no sirva.

Da igual que el movil sea de 200 euros o de 1.000 la batería sigue siendo una de las principales preocupaciones y aunque hay formas caras de ayudarla a extender su vida útil, en el artículo de hoy nos vamos a centrar en un truco muy fácil de aplicar, con el añadido de que es gratuito, que alargará el ciclo de vida de la batería de tu teléfono.

Y es que el motivo principal por el que las baterías se degradan tanto y a una velocidad superior que el resto de los componentes del dispositivo es porque el usuario abusa de la batería, ya que es bastante que tu teléfono móvil lleve varios meses seguidos encendido. Y al igual que una persona, a pesar de ser máquinas, estos aparatos también necesitan un descanso de vez en cuando para dar su mejor versión.

La clave: reiniciar periódicamente tu smartphone

Sobre todo cuando los teléfonos comienzan a estar viejos o a tener mucho uso, lo más recomendable para estirar la vida útil de la batería es tan simple como reiniciar el dispositivo para que este se "tome una pausa de todo lo que le mandes hacer".

De esta manera se consigue que se olvide de todo lo que estaba haciendo y comience de nuevo, esto ayuda enormemente a que el sistema comience a cargar mucho más rápido y que las tareas en segundo plano se reduzcan, ya que reiniciar, ayuda a eliminar procesos y liberar la memoria del equipo. En definitiva, esta acción reduce la carga de trabajo del smartphone y provoca un mayor rendimiento de este.

A medida que tu dispositivo sea más antiguo y vaya peor, se recomienda reiniciarlo por lo menos una vez por semana y dejarlo apagado entre 5 y 10 minutos, no obstante, no hay un proceso establecido y será cada uno quien deba considerar que por rendimiento su teléfono necesita un descanso.

Es importante destacar que este truco no es definitivo y que tan solo es una forma de parchear un problema que tiene tu smartphone. En los casos en los que la batería ya no dé para más, reiniciar no servirá de mucho, y es mejor contemplar otras opciones, como cambiarla o directamente comprar un teléfono nuevo.