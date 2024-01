Así se activa la función de Google Maps para no perder la señal cuando te metes en un túnel

Google Maps es el mapa digital por excelencia, ya que no hay competición si comparamos el número de usuarios que tiene con las otras alternativas que existen. Esto en gran medida se debe, a parte de la posición dominante de Google, porque esta app ofrece mucho más que indicaciones para llegar de un lado a otro.

Dicha plataforma ofrece información relevante sobre los negocios y lugares que están registrados en este mapa, desde horarios de apertura y cierra, precios, datos de contacto e incluso valoraciones de los miles de usuarios que han ido a esas ubicaciones antes que tú.

Si bien es cierto que Google Maps es una de las apps más completas que hay en el mercado, está lejos de ser perfecta, y a parte de algunos problemas de exactitud con la ubicación o con las indicaciones de la ruta, esta plataforma tiene un serio problema con los túneles.

Esto es porque en muchas ocasiones, debido a que son subterráneos y no ofrecen buena cobertura, cuando un conductor entra en un túnel, Google Maps pierde la señal, y si no te sabes el camino y este tiene muchas salidas, es normal que te pierdas.

Sin embargo, Google Maps ha introducido una nueva herramienta que funciona a través de Bluetooth que promete hacer más fiable la app cuando entres en un túnel, eso sí, siempre y cuando estos tengan balizas de posicionamiento Bluetooth instaladas.

Cómo activar las Balizas de Bluetooth en Google Maps

Esta es una nueva opción que ofrece Google dentro de su mapa virtual que pretender aprovechar estas balizas colocadas en los túneles para ofrecer con más exactitud la ubicación del conductor dentro de los túneles. No sabemos por qué, pero hay que activarla manualemente, y estos son los pasos a seguir:

Abre la app de Google Maps y vé al apartado de Ajustes. Aquí debes buscar la opción de Ajustes de Navegación. Baja hasta encontrar el apartado de Balizas de Bluetooth y actívalo.

Lo cierto es que esta herramienta lleva activa desde hace ya un tiempo en el máximo competidor de esta app, Waze, y por desgracia no funciona en todos los túneles, pero esto no es cosa de Google, sino que no todos los túneles tienen estas Balizas de Bluetooth.