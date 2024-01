Jeff Bezos apuesta por esta app impulsada con Inteligencia Artificial para destronar a Google como buscador

A pesar de que no son los inventores de Internet, es muy difícil pensar en la red y que el nombre de Google no se venga a tu cabeza. De hecho para muchas personas estos términos son casi sinónimos, y no es sorpresa, el buscador de Google es el más dominante del mercado y es usado cada día por millones de usuarios en todo el mundo.

Lo cierto es que Google tiene una posición preferencial, es el navegador predeterminado en todos los dispositivos de Android, y a no ser que la persona tenga conocimientos informáticos o quiera un buscador más privado y seguro, por norma general todo el mundo usa el servicio de Alphabet.

Y no será por falta de alternativas, ya que existen muchísimas opciones entre las que los usuarios pueden elegir, pero como decíamos cuando Microsoft introdujo a ChatGPT en Bing, los usuarios necesitan más de un aliciente o razón para abandonar a Google y todo su ecosistema.

Es cierto que la estrategia que acabamos de mencionar les funcionó, por lo menos durante los primeros meses, pero sigue haciendo falta un hueso más duro de roer para destronar a Google. No obstante, Jeff Bezos, fundador de Amazon, cree haber dado con la plataforma que podrá hacer justo esto y de hecho se ha convertido en uno de los principales inversores de Perplexity AI.

Esta startup se podría definir como un híbrido entre ChatGPT y Google, ya que combina lo mejor de los dos para ofrecer resultados ajustados a lo que buscan los usuarios. Para ello, en vez de usar los típicos enlaces en color azul como resultados, la IA analiza la búsqueda y ofrece un resumen sencillo de un párrafo en el que también se incluyen los enlaces de donde saca la información.

De esta manera, se elimina la necesidad de que el usuario entre en varias webs para encontrar justo la información que necesita. Esta empresa ha recibido más respaldo financiero que ninguna otra startup en los últimos años, según The Wall Street Journal, destacando la ronda de financiación de 76 millones de dólares de la semana pasada en la que participaron Bezos o la tecnológica Nvidia entre otros.

Todo parece indicar que las búsquedas en Internet impulsadas por IA serán el futuro de cómo funcionan los navegadores, de hecho, hasta Google trabaja en su propio sistema lo que pasa es que por ahora lo ha reservado en su app de experimentos 'SearchLab', aunque después de ver que el dueño de Amazon apuesta fuerte por Perplexity AI, quizás el gigante estadounidense presente esta herramienta más pronto que tarde.

Derrotar a Google parece casi imposible, hasta ahora nadie ha logrado arrebatarle el trono, pero quizás esta plataforma tenga la oportunidad de hacerlo ya que ya está disponible de manera gratuita para que la vayas probando, aunque si quieres la experiencia completa tienen una opción premium por 20 dólares al mes.