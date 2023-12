Así es como Jeff Bezos, fundador de Amazon, gestiona el estrés: "La gente se equivoca constantemente"

Uno de los mayores males que están afectando a nuestra sociedad hoy en día es el estrés, ya sea por motivos de trabajo o por nuestra vida personal, cada vez más personas sufren este sentimiento de tensión física o emocional constante que no sale de sus cabezas que les causa frustación, furia y nerviosismo.

La salud mental es cada vez un aspecto que tiene más importancia y se valora cada vez más. Existen muchas formas de afrontar las cosas que se presentan delante nuestro, y dependiendo de la persona y del momento de su vida, esto se puede gestionar de una forma u otra.

Pero Jeff Bezos, dueño y fundador de Amazon, cree que en lo que se refiere a la gestión del estrés "la gente se equivoca constantemente". En una entrevista a un joven Bezos, el magnate explica que en su opinión "El estrés se debe principalmente a que no se toman medidas sobre algo que se puede controlar".

Una valoración algo subjetiva, pero que en determinados casos el parecer del dueño de Amazon se puede aplicar y puede servir como un buen consejo para sacarte hacia adelante. Bezos señala que cuando él tiene algo que le está estresando suele seguir estos pasos para acabar con el problema y poder estar tranquilo consigo mismo.

"Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over.



