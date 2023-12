Jeff Bezos quiere enviar a un billón de personas al espacio en una enorme arca galáctica: este es su plan

En muchas novelas y películas de ciencia-ficción se especula con el concepto de un 'Arca Espacial', una nave enorme en al que literalmente puede haber dentro ciudades, para así que en los largos viajes estelares, que puedan durar décadas, esta enorme tripulación puedo incluso avanzar con generaciones nacidas dentro de la propia nave.

Pues eso, tan alejado, es con los que sueña Jeff Bezos. El fundador de Amazon, ahora centrado en su empresa espacial Blue Origin, cree que esto puede ser posible algún día.

Durante una entrevista reciente con el podcaster Lex Fridman, Bezos dijo que estos hábitats, como los descritos por primera vez por el escritor de ciencia ficción Gerard K. O'Neill, podrían permitir que un número astronómico de humanos sobreviva.

"Me encantaría ver a un billón de humanos viviendo en el sistema solar", le dijo a Fridman. "Si tuviéramos un billón de humanos, tendríamos, en cualquier momento dado, 1.000 Mozarts y 1.000 Einsteins".

"La única forma de llegar a esa visión es con estaciones espaciales gigantes", agregó Bezos. "Las superficies planetarias son simplemente demasiado pequeñas".

Bezos cree que la Tierra será un museo en el futuro

La visión del CEO de Blue Origin es sorprendentemente diferente a la de su principal competidor espacial, Elon Musk, CEO de SpaceX, quien afirma estar trabajando para hacer que la humanidad sea "multiplanetaria" y establecer ciudades en otros planetas como Marte.

De hecho, el CEO de SpaceX ha reiterado en numerosas ocasiones que el fin último de su compañía es colonizar Marte. Tanto es así, que en alguna ocasión ha mencionado la posibilidad de terraformar el planeta lanzando misiles nucleares contra sus polos, de tal manera que aumente la temperatura del astro.

No obstante, la NASA ha tenido que tomar cartas en el asunto para advertir que esta iniciativa no resultaría efectiva, ya que los efectos de las bombas atómicas serían transitorios y no se darían unas condiciones sostenidas en el tiempo como para asegurar un ecosistema habitable.

Por su parte, Elon Musk tampoco ve coherencia en el plan de Jeff Bezos, ya que la logística sería demasiado complicada. "Sería necesario transportar grandes cantidades de masa desde planetas, lunas o asteroides", dijo. "Sería como intentar construir Estados Unidos en medio del Océano Atlántico".

Pero la visión del fundador de Amazon sobre lo que se convertirá la Tierra es más sombria. Cree que nuestro planeta terminaría siendo un destino vacacional, permitiéndonos subir a una nave para visitarlo, de la "misma manera que podrías ir al Parque Nacional de Yellowstone", dijo a Fridman.

El CEO también se mostró optimista sobre el futuro de la inteligencia artificial, diciéndole a Fridman que la gente está "excesivamente preocupada" por los peligros de la tecnología.