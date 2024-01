Apple comienza a pagar a los usuarios de iPhone por el caso batterygate en EEUU: estos son los motivos

Los iPhone son uno de los teléfonos más deseados por los usuarios, por lo que tener uno suele ser motivo de alegría para su dueño, pero en 2016, algunos de los propietarios de determinados modelos de la compañía tuvieron más problemas que buenas experiencias debido a problemas en el rendimiento de varios de los smartphones que tenía en el mercado en ese momento.

De la noche a la mañana, los propietarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus y iPhone SE que habían actualizado su dispositivo con el iOS 10.2.1, al igual que aquellos que tenían los iPhone 7 y iPhone 7 Plus que ejecutaban la versión de iOS 11.2, comenzaron a experimentar mermamiento en el rendimiento de sus teléfonos, donde los apagones inesperados se convirtieron en el pan de cada día.

Las quejas masivas, hicieron que al año la compañía extendiera un nuevo software que tratase de solucionar este problema y no fue hasta más adelante que se descubrió que las baterías de estos teléfonos habían sido "químicamente envejecidas", generando un importante revuelo en EEUU y Canadá, donde se comenzó a denominar a este caso como el Batterygate.

Con la opinión pública en su contra debido a la falta de transparencia, Apple trato de reparar su relación con los clientes, y primero ofreció reemplazar las baterías de esos modelos por solo 29 dólares, cuando el precio normal era de 79 dólares. Eso sí, en ningún momento la compañía asumió la culpa o siquiera reconoció que había hecho algo mal.

Esta falta de arrepentimiento, provocó que se presentara una demanda colectiva contra Apple por "estrangular en secreto" el rendimiento de ciertos teléfonos iPhone para obligar a los usuarios a comprarse otro nuevo. Y para evitar costosos juicios, en 2020 Apple se comprometió a destinar 500 millones de dólares para compensar a todos aquellos que presentasen una reclamación por esta mala práctica.

Ahora, casi cuatro años después varios usuarios han reportado desde redes sociales, al igual que lo ha recogido el medio MacRumors, que Apple ha comenzado a pagar esta compensación, en concreto cada uno está recibiendo unos 92 dólares (alrededor de 84 euros), un dinero que aunque hoy en día no vale para comprarse más que un cargador de la compañía, por lo menos es una pequeña compensación por los daños.