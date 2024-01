Los Apple Watch vuelven a las tiendas, pero la guerra por la patente sigue: "Si lo consigo, puedo cambiar Apple para mejor"

Después de varios días de preocupación en Apple por la prohibición de venta, tanto física como virtual en, de la nueva generación de relojes inteligentes, el Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2, la compañía con sede en Cupertino consiguió lograr hace unos días la suspensión temporal de este veto, por lo que estos smartwatches volvieron a las tiendas de EEUU.

De esta manera el tribunal de apelaciones ha ordenado el cese de las medidas adoptadas por la Comisión de Comercio Internacional (ITC) y dio hasta el 12 de enero (aunque seguramente se extenderá más) a Apple para seguir vendiendo sus relojes.

Recordemos que la empresa de tecnología sanitaria Masimo, denunció a Apple ante los tribunales por haber robado varias patentes de tecnología desarrollada por ellos, entre ellas la medición de oxígeno en sangre que llevan estos relojes inteligentes.

A pesar de la breve prohibición de las ventas del Apple Watch, Masimo todavía tiene la intención de seguir yendo en contra de Apple para demostrar su postura, y aunque este fue un golpe importante para la compañía de Tim Cook, todavía quedan muchos dolores de cabeza con este tema.

Así lo ha confirmado el CEO de Masimo, Joe Kiani, quien durante una entrevista concedida al The Wall Street Journal aseguró que la guerra sigue en pie y que no pararán hasta que Apple pague por la tecnología y acepte cambiar sus interacciones con las empresas más pequeñas.

"La gente me decía que estoy loco y que no puedo ir contra Apple" explica Kiani, para añadir "Nadie les planta cara. Si lo consigo, puede que Apple cambie a mejor". La compañía de la manzana es todo un gigante tecnológico con "recursos ilimitados", en cambio Masimo no dispone de todos estos fondos, y a pesar de que ya llevan invertidos más de 100 millones en gastos alrededor de este juicio, van a continuar luchando por su postura.

El historial de Masimo está a su favor

Curiosamente, Masimo es experta en ganar juicios sobre a la infracción de patentes, ya que en el pasado han obtenido varios veredictos favorables y lucrativos. Por ejemplo, hace unos años ganó una batalla de siete años contra la compañía Nellcor con la que obtuvieron alrededor de 800 millones de dólares, algo similar ocurrió contra Royal Philips con el que al final ganaron más de 1.000 millones de dólares.

"Siento que tengo que hacer esto", insistió Kiani "Si consigo que la empresa más poderosa del mundo deje de actuar mal, eso tendrá más impacto en el mundo que cualquier otra cosa que esté haciendo".