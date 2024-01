Un iPhone cae de un avión a más de 4.000 metros y un hombre lo encuentra en este sorprendente estado

Si pudiésemos elegir cualquier smartphone del mundo y tenerlo de manera gratuita, es bastante probable que la gran mayoría de las personas elegirían un iPhone, y es que estos teléfonos no solo tienen una de las mejores cámaras del mercado (sino es la mejor) sino que ofrece una infinidad de funciones y herramientas que lo convierten en un dispositivo de alta gama y muy completo. Sin embargo, estos móviles tienen un inconveniente, su alto precio, aunque ha decir verdad después de esta historia parece que el coste de uno está justificado.

Los teléfonos móviles son dispositivos que en un principio no están diseñados para resistir golpes y caídas, es cierto que con el paso de los años, y viendo los despistados y descuidados que son los usuarios con estos dispositivos, los fabricantes han puesto más hincapie en fortalecer estos aspectos. Además de que tener una funda y una pantalla protectora se ha convertido casi en norma para cualquier smartphone.

Y si bien ya te contamos hace unos meses que los usuarios de iPhone habían perdido el miedo a que su teléfono se rompa, y muchos ya no usan ni fundas ni pantallas protectoras debido a que Apple había mejorado la resistencia a caídas y golpes de sus dispositivos, nadie se esperaba que estos smartphones tuvieran tanto aguante.

Decimos esto, porque después de conocer la historia que ha contado el usuario @SeanSafyre, desde su cuenta personal de X, quizás valga la pena optar por comprarse un iPhone, por lo menos si eres de aquellos a los que se les cae el teléfono todo el rato.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet? pic.twitter.com/CObMikpuFd