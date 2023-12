Tres sencillos pasos para hacer tu teléfono móvil más privado y seguro

Los teléfonos móviles se han convertido en prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo, y es que allá donde vayamos, nuestro smartphone nos acompaña. Y debido a este enorme apego que tenemos hacia dicho dispositivo es normal que en él se acumule mucha información confidencial y de valor para los ciberdelincuentes, por lo que es necesario protegerla.

Existen cientos de maneras de proteger nuestros teléfonos y toda la información que se almacena en él, hay apps, servicios y otras técnicas que nos pueden ayudar a hacer esto. E incluso hay formas para aumentar la privacidad de nuestro smartphone con funciones y herramientas ya integradas en nuestro equipo y que nos nos hace falta descargar nada.

Por ejemplo, Apple recientemente ha extendido una función que lo convierte en un teléfono que no merece la pena robar, ya que aunque el ladrón conozca las contraseñas no podrá acceder a la información del dispositivo. Pero en el artículo de hoy, no hace falta tener un iPhone, o actualizar el sistema, sino que son trucos sencillos, rápidos y que todo el mundo con un teléfono puede hacer sin complicarse mucho.

1. Desactiva los permisos innecesarios

Aunque seamos nosotros mismos los que decidimos qué apps descargar en nuestro smartphone, es importante que tengas en cuenta qué permisos les das a cada una. La clave de privacidad de esto es permitir a estas plataformas hacer únicamente para lo que las hemos descargado, ya que en muchas ocasiones para ofrecer un servicio más completo, o incluso por fines comerciales, estas apps tienen permiso y acceso a información que realmente no necesitan.

Por ejemplo, que la app de notas tenga acceso a tu ubicación, o que la app del autobus quiera acceder a tu micrófono. Te sorprendería ver la cantidad de permisos que hasta las apps más extrañas piden.

2. Cifrado y copias de seguridad

Mientras más barreras tengas a la hora de proteger tu teléfono, más seguro estará toda la información que se recopila en él. Cifrar tu smartphone es un proceso sencillo y rápido a la par de efectivo, ya que tu información tan solo se podrá ver si de desbloquea el dispositivo. Tan solo tienes que ir a Ajustes, ir al apartado de Seguridad y buscar la opción de Cifrado y credenciales o similar.

3. Siempre actualizar el dispositivo

Parece simple, y muchas personas suelen ignorar esta opción cuando está disponible, pero es un error. Siempre que se pueda es esencial actualizar el sistema operativo de tu teléfono, ya que en cada actualización se incluyen nuevas medidas de protección y la corrección de vulnerabilidades anteriores, y si no actualizamos nuestro móvil nos estamos exponiendo a que los ciberdelincuentes se aprovechen de los errores vigentes para atacarnos.