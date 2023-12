¿Vas a regalarle un smartphone a tu hijo en Navidad? Estas son las siete recomendaciones de la AEPD

Podemos estar bastante seguros de que durante estas navidades cientos de niños españoles recibirán su primer smartphone, y mientras es un momento muy especial para ellos, ya que por fin disponen de su propio teléfono móvil, también es el comienzo de su vida digital y por lo tanto también supone su inicio en las andaduras de los peligros de internet.

Como bien sabemos, internet tiene un lado oscuro, e incluso la puerta buena de la red está repleta de contenidos no aptos para los más pequeños, que van desde porno, apuestas hasta violencia. Y mientras las plataformas y apps tienen una serie de reglas, permisos y controles, deben ser los padres los primeros que establecen "las reglas del juego" para que sus hijos puedan usar de una manera segura su smartphone y que su experiencia sea la mejor posible.

Para ayudar a los progenitores ante esta importante tarea la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Y UNICEF España ha recogido hasta siete recomendaciones a tener en cuenta antes de darles este regalo a tus hijos.

1. Planifica la llegada del teléfono

Son casi infinitas las posibilidades que nos da un smartphone, por eso antes de darle esta llave para tantas puertas a tu hijo, es más que recomendable prepararle. Los niños pueden ser muy ágiles con la tecnología, pero no lo son tanto con los peligros a los que se exponen, por ello hay que formarles y enseñarles de los peligros que existen en Internet.

2. Supervisa, pon límites y normas

A pesar de que el teléfono es suyo, como padre o madre eres quién manda. Por ello debes tener controlado que el móvil no les quita tiempo de otras cosas (hacer deporte, jugar, estudiar) además de que Internet tiene muchos rincones, por lo que debes ser tú quien establece los límites de que contenidos puede ver o no. Importante no confundir esto, con tener una actitud autoritaria en exceso, ya que esto puede ser contraproducente, una técnica cada vez más popular es la de firmar un contrato.

3. Conoce con quién habla

Siempre respetando su privacidad, pero como adulto responsable de un niño debes saber con quién habla, a quién sigue y con quién interactúa. Es importante darles el control a los niños sobre cómo se relacionan en Internet, pero debes ser tú quien da las pautas y le enseñe qué está bien y qué no y dejarles claro que por encima de todo no deben compartir su información con desconocidos.

4. Estimula su sentido crítico

La toma de decisiones es muy importante, por ello como padres hay que tratar de animar a los hijos a que decidan qué está bien y qué está mal. Es importante explicarles las consecuencias de sus acciones y mostrarles cuales son los comportamientos adecuados cuando uno está conectado a Internet.

5. Protege los datos en redes sociales

Los niños, y muchas veces los adultos, no son conscientes de que todo lo que se publica sobre uno mismo es información que estás dejando en Internet, puede ser que no sea muy comprometida, pero no está bien que datos e información personal sobre tu hijo, familia o casa anden sueltos por ahí. Es importante estar al tanto de qué información es pública en los perfiles de los menores, al igual que saber qué redes usa cada niño.

6. Garantiza un espacio de desconexión

Seguro que un teléfono es uno de los regalos más esperados por tu hijo, pero es muy importante establecer unos patrones y tiempos de uso para que descanse. Según la AEPD, lo mejor es llegar a un acuerdo con el menor para asentar determinados momentos sin tecnología, así se pueden evitar enfados a la vez que adicciones.

7. Recuerda que tú respondes por lo que hacen tus hijos

Como tutores legales, los padres tienen total responsabilidad de las acciones de sus hijos incluido lo que hace online. El bullying o el ciberacoso son delitos, y algo común entre los niños, por eso es esencial que como padres controlen en cierta medida lo que hacen sus hijos, ya que toda denuncia o multa recaerá sobre ellos.