¿Cómo cancelar un Bizum hecho por error? Esto es lo que puedes hacer y lo que no

Es una situación que nos ha pasado a todos. Hacer un envío por Bizum y… Error: nos damos cuenta al instante de que hemos enviado el dinero a la persona equivocada.

¿Es posible cancelar un Bizum enviado?

¿Qué podemos hacer? Aunque el proceso de envío de dinero a través de Bizum es rápido y conveniente, no ofrece una opción directa para deshacer una transferencia equivocada.

Sin embargo, existen alternativas y pasos que puedes seguir para intentar recuperar tu dinero.

Antes de profundizar en las posibles soluciones, es importante tener en cuenta las causas que hacen que Bizum no permita la cancelación de un envío a otro usuario.

Una vez que el dinero se ha transferido, la transacción es considerada irrevocable por el propio sistema. Esta política se establece claramente en la página de ayuda de Bizum: "Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar". Por lo tanto, si te has equivocado al enviar un Bizum, la opción de anularlo dentro de la plataforma de Bizum no está disponible.

Alternativas para recuperar el dinero

Aunque no puedas cancelar un Bizum enviado, existen varias alternativas que puedes considerar para intentar recuperar tu dinero. A continuación, te presentamos algunas opciones que podrían ayudarte en esta situación.

Contactar a la persona receptora

Si te has dado cuenta de tu error inmediatamente después de enviar el Bizum, la primera opción es comunicarte con la persona receptora y explicarle la situación. Puedes contactarla a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación disponible. El propio Bizum da la opción de enviar directamente un mensaje por WhatsApp.

Como entenderás, es mejor ser educado y amable al explicar el error y solicitar la devolución del dinero. Aunque esta alternativa depende de la buena voluntad de la persona receptora, es posible que esté dispuesta a colaborar y devolverte el importe.

Comunicarte con tu entidad bancaria

En caso de que la persona receptora no esté dispuesta a devolverte el dinero o no respondiera a tus comunicaciones, puedes intentar contactar con tu entidad bancaria.

Aunque los bancos no tienen la obligación de intervenir en este tipo de situaciones, podría ofrecerte alguna opción o procedimiento para reclamar la devolución del dinero. Es importante actuar rápidamente, ya que una vez que el banco ha aprobado el pago, es posible que ya no puedan revertir la transferencia. Al comunicarte con tu entidad bancaria, explícales la situación detalladamente y sigue sus instrucciones para presentar una reclamación formal.

Recurrir a una orden judicial

En casos extremos en los que la persona receptora se niegue a devolverte el dinero y no logres resolver la situación de manera amistosa, puedes considerar recurrir a una orden judicial.

En este caso, se trata de un delito de apropiación indebida regulado por el artículo 254 del Código Penal. Si la cantidad apropiada supera los 400 euros, la multa impuesta al condenado será mayor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso puede ser largo y costoso, por lo que se recomienda agotar todas las demás alternativas antes de llegar a esta etapa.

¿Y cómo devolver un Bizum recibir por error?

Además de cancelar un Bizum enviado por error, también es posible que te encuentres en la situación de recibir un Bizum que no te corresponde. En este caso, el proceso de devolución puede variar dependiendo de las circunstancias.

Lo primero que debes hacer al recibir un Bizum que no reconoces es comunicarte con tu banco. Informa a tu entidad bancaria sobre la situación y sigue sus instrucciones para resolver el problema. Ellos podrán ayudarte a identificar quién realizó el envío y aclarar cualquier confusión que pueda haber surgido. Es importante actuar con prontitud para evitar posibles estafas y asegurarte de que el dinero sea devuelto a la persona correcta.

Una vez que hayas contactado a tu banco, podrás obtener información sobre quién realizó el envío del Bizum. Asegúrate de verificar el nombre del ordenante para confirmar si lo conoces o si se trata de una persona desconocida. En algunos casos, es posible que se trate de un error al ingresar el número de teléfono, por lo que se recomienda utilizar tus contactos guardados para evitar este tipo de errores en el futuro.

Por último, una vez que hayas confirmado que el Bizum no te corresponde, es importante devolver el dinero al remitente lo antes posible. Utiliza la opción de devolución disponible en la aplicación de tu banco para iniciar el proceso de devolución. Si no encuentras esta opción, también puedes realizar un Bizum por la misma cantidad al número de teléfono que te envió el Bizum originalmente. Asegúrate de comunicarte con la persona para informarle sobre la situación y garantizar una devolución exitosa.