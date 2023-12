Android Auto acaba de incluir una de las funciones más demandas: así puedes saber dónde has aparcado

En un mundo donde cada vez los aparatos y dispositivos son más inteligentes y por lo tanto tienen más capacidades, Google está constantemente trabajando para interconectar sus servicios con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia al usuario. Android Auto es la versión de Android específica para el coche y a la que se puede acceder desde la pantalla que cada vez más vehículos tienen, y en su última actualización la compañía por fin ha introducido una de las funciones más esperadas y útiles.

Como decíamos, Android Auto es la replica del sistema operativo de cualquier teléfono de Android pero adaptado a las capacidades de la pantalla del coche. Desde él se puede acceder a muchas apps que van desde Google Maps, Spotify, WhatsApp o Llamadas entre muchas otras.

Por muy buena memoria que tengas, por x o por y, seguro que en alguna ocasión has ido a ir a por tu coche y de repente te has dado cuenta de que no te acuerdas dónde lo habías aparcado. Esto no es tan extraño ya que puede que el parking sea gigante o estas en un sitio nuevo y no recuerdas bien donde lo dejaste.

Si bien hasta ahora, la única manera en la que podías guardar la ubicación exacta de dónde habías aparcado tu coche era con una función en Google Maps, la compañía después de cientos de peticiones de los usuarios ha extendido esta misma herramienta para que lo puedas hacer directamente desde Android Auto, y no tengas que estar sacando tu móvil, encendiéndo la ubicación y marcando el punto de aparcamiento.

En su última actualización, Android Auto, a través de la app de Google Maps nos permite guardar la ubicación del vehículo de manera automática. Para ello, tan solo tienes que activar una nueva pestaña específica llamada Guardar Aparcamiento, y de ahí en adelante cada vez que dejes el coche podrás acudir a tu teléfono para saber dónde está y la mejor ruta para llegar hasta él.

Para poder probarla, ten en cuenta que tienes que tener la última actualización de tanto Android Auto como de tu propio teléfono, para ello te enseñamos a comprobarlo en este otro artículo.