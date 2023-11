Nuevo hito para la Inteligencia Artificial: ya es capaz de crear en tiempo real

Prácticamente cada semana una nueva compañía con proyectos de Inteligencia Artificial (IA) anuncia una nueva funcionalidad o capacidad que su chatbot o algoritmo acaba de aprender, algunos son cambios y mejoras menores, no obstante, hay otros que significan un enorme paso para el desarrollo de esta tecnología como el que ha anunciado la compañía española KREA AI.

Cada vez entendemos mejor las posibilidades que nos ofrece la IA. Gracias a la llegada de cada vez más apps, plataformas y herramientas, muchas de ellas de acceso libre y gratuito, poco a poco aplicamos las ventajas que nos ofrece esta tecnología para agilizar y facilitar nuestras tareas.

Uno de los campos donde el uso de la IA está creciendo enormemente y por ahora, los cambios y mejoras se están notando mucho en es el apartado de edición de contenidos, sobre de todo en el tratamiento de imágenes y vídeos.

En lo que se refiere a la creación de imágenes, es cierto que por lo menos los programas gratuitos y abiertos al público general todavía no ofrecen resultados de mucha calidad, principalmente porque la IA sigue teniendo fallos muy visibles a la hora de finalizar los detalles, ya sea en el número de dedos, la forma de la cara o las letras o símbolos.

Lo que es en edición de fotos, sí que se ha avanzado más y existen cientos de herramientas de clonado, borrado o de expansión que ofrecen muy buenos resultados. Pero la IA de edición de la compañía KREA AI ha dado un paso más allá, y no se refiere a la calidad del producto final, sino que la gran novedad es que ahora su IA es capaz de generar los comandos en tiempo real.

