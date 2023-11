Consigue enviar 5.000 solicitudes de empleo de golpe con IA: Estos fueron sus resultados

Imagina que tienes la posibilidad de enviar miles de currículums adaptados a cada oferta en un instante. Bien, eso es lo que se propuso Julian Joseph, un programador que ha testado hasta el límite las posibilidades de la Inteligencia Artificial en la búsqueda de empleo.

En concreto, este ingeniero de software que utilizó la IA para enviar 5.000 solicitudes de trabajo de una sola vez.

Miles de ofertas en pocos minutos… ¿Pero con buenos resultado?

Joseph utilizó LazyApply, una herramienta de inteligencia artificial, para ese envío masivo. Sin embargo, el ingeniero solo consiguió 20 entrevistas, una cifra baja en comparación con la cantidad de solicitudes enviadas. A pesar de esto, Joseph afirmó que "el hecho de que esta herramienta exista sugiere que algo está roto en el proceso".

Aunque se desconoce por qué el resto de las empresas o reclutadores no se interesaron en su currículum, es posible que su perfil no haya captado la atención, no se ajuste a las necesidades de las empresas o no haya llegado correctamente al destino final.

El futuro de la búsqueda de empleo

Si el uso de herramientas de inteligencia artificial para enviar currículums se generaliza, los reclutadores también están usando la misma tecnología para filtrar y seleccionar a los candidatos. Que se haga en ambos lados podría cambiar drásticamente el proceso de contratación, haciéndolo más eficiente y menos laborioso.

Además, servicios como Massive, que por una tarifa mensual envía hasta 50 solicitudes de empleo automatizadas a la semana, y revisa cada una de ellas para asegurar su exactitud, están cambiando el juego. Estos servicios también pueden generar cartas de presentación y mensajes para los responsables de contratación, facilitando aún más el proceso de búsqueda de empleo.

La idea detrás de estos servicios es que la búsqueda de empleo es un juego de números. Cuantas más solicitudes envíes, más posibilidades tienes de conseguir una entrevista. Sin embargo, es importante recordar que la calidad es más importante que la cantidad. La mejor manera de encontrar trabajo sigue siendo a través de referencias y contactos profesionales.

El futuro de la IA en la búsqueda de empleo parece prometedor para algunas cosas, pero quizá nos aleje del todo de cualquier selección manual.

Empresas como Sonara, otra plataforma que une ofertas de empleo e IA, están trabajando en funciones que adaptarán automáticamente los currículums a las descripciones individuales de los puestos antes de enviarlos. Esto podría aumentar las posibilidades de los solicitantes de conseguir una entrevista.

Las referencias y la recomendación humana siguen siendo las reinas para encontrar empleo

El caso de Julian Joseph demuestra el potencial de la IA en la búsqueda de empleo. Aunque todavía hay áreas de mejora, es evidente que la IA puede hacer el proceso de búsqueda de empleo más eficiente y menos laborioso, pero en el que delegamos completamente casi todos los factores.

No hay que olvidar que según muchos estudios la mejor manera de encontrar trabajo sigue siendo a través de referencias y contactos profesionales. En última instancia, la clave para una búsqueda de empleo exitosa parece que pasará por una combinación de la tecnología y las habilidades humanas.