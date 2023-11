Qué es el Spotify Wrapped y cuándo podrás hace el tuyo en 2023

Spotify se ha convertido en la principal forma en la que los usuarios hoy en día escuchan música, esta plataforma ofrece acceso a miles de canciones, artistas e incluso podcasts a través de streaming. Desde hace ya bastante años cuando se acerca el final de año, la compañía sueca lleva a cabo una iniciativa llamada Spotify Wrapped, y en el artículo de hoy te contámos en qué consiste y cuándo podrás hacer el tuyo.

A lo largo del año, los usuarios pasan siempre por distintas fases en lo que se refiere a sus gustos musicales, y aunque hay algunos que siempre escuchan el mismo género y los mismos artistas, muchos otros saltan entre ellos dependiendo del momento o estado de ánimo que tengan.

Para celebrar esta diversidad de gustos, y sabiendo que la música es una gran representante de la identidad de las personas, Spotify cada año presenta a cada usuario con su Spotify Wrapped.

Tis the season for trying to predict our Wrapped results. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/nyVP4VPIfM