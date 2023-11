Paco Gavilán (Nunsys): "Si hay oportunidades de compra estamos abiertos a ampliar el capital"

Aunque la tecnológica valenciana Nunsys ha integrado más de 30 empresas desde que Paco Gavilán la fundó en 2007, ha sido en los dos últimos años cuando ha multiplicado su tamaño tras la compra de Sothis a Juan Roig. Pese a aplazar su salida a bolsa en dos ocasiones, sigue a la caza de nuevas compras.

¿Están cumpliendo las expectativas tras el fuerte crecimiento que supuso sumar Sothis?

Este año teníamos puesto el foco en la integración de Inycom que adquirimos en mayo y cierra su año fiscal en septiembre, aunque ahora se adaptará para cerrarlo como el resto del grupo en diciembre. Hemos cumplido sobradamente las expectativas y estamos encantados con su evolución, tanto en los números como en lo cualitativo y enla parte personal, porque hemos establecido un equipo en común mucho más rápido que en otras integraciones nuestras.

¿Qué previsiones tienen para el cierre del año?

Esperamos terminar por encima de los 230 millones de euros de facturación agregada y con un ebitda de más de 20 millones, que son números de mucho crecimiento respecto al año anterior. También era un examen importante para nosotros, porque es el primer año que tenemos a todas las organizaciones que hemos ido comprando dentro de la casa. Eso ha sido posible porque hemos conseguido sinergias que han sido inmediatas, sobre todo en el ámbito industrial. El retorno de la inversión ha sido muy rápido al permitirnos crecer en clientes a los que ya les dábamos otras cosas.

¿Han encontrado más sinergias de las que esperaban?

Más que no esperadas, ha habido dos ámbitos en los que más se han notado. Uno es en el ambiente y el sentimiento de pertenencia a una empresa de más tamaño y capacidad. También lo hemos percibido en nuestros productos de desarrollo propio. Al tener más gente que puede comercializarlos, le hemos dado una dimensión que no tenía. En ese tipo de producto el crecimiento de ingresos no va parejo con el crecimiento de costes, es mucho más rentable. Tenemos sinergias, pero son más de crosselling, de ventas cruzadas de más productos a la misma base de clientes, que de ahorro de costes.

Sin embargo la incertidumbre, especialmente en los mercados, les ha llevado a aplazar sus planes bursátiles , ¿no afecta a su negocio?

En tecnología sigue habiendo una demanda brutal y en nuestro caso además abarcamos tanta diversidad de segmentos que no nos ha afectado. De las distintas áreas de negocio ninguna se queja de un descenso de actividad, todo lo contrario, la principal queja es que todos necesitan más gente. También hay sensación en el empresariado de que si no te digitalizas, te estás perdiendo algo. Ya no es que sea una moda, ven al de al lado que es más eficiente gracias a la tecnología. Por mucha crisis que haya esa ola es muy difícil de cambiar.

¿Mantienen la estrategia de integrar empresas muy locales?

Seguimos en ese proceso y recientemente compramos una compañía en Asturias, Gystic, con 8 trabajadores. Nos refuerza en la cornisa cantábrica y tenemos clientes comunes como Arcelor Mittal.

¿Ya tienen nuevo calendario para volver a intentar el salto a bolsa?

Ojalá lo consigamos para el año que viene. Afortunadamente estamos en una situación en que podemos permitirnos no ponernos fechas. Creemos que si salimos a bolsa vamos a acortar la ventana de tiempo para alcanzar un mayor crecimiento, porque vamos a tener incluso oportunidades fuera de España para internacionalizar más rápido lo que es producto propio. Eso es lo que buscamos con la salida bolsa.



¿Se plantean la entrada de inversores como alternativa para financiar ese crecimiento?

Puede ser interesante y es algo que estamos valorando por si aparece alguna operación corporativa que nos gustaría no desaprovechar si aún no estamos en bolsa. Sería en el caso de que apareciese otra oportunidad grande o más grande de las que hemos visto hasta ahora y para hacerla buscaríamos ampliar el capital de otra forma. Estamos abiertos a todo y al mercado realmente le gustan empresas como nosotros porque sabemos hacer integraciones. Hay mucha liquidez y muchas ganas de invertir, y a lo mejor lo podemos aprovechar para alguna operación.



¿Cree que habrá movimientos en el mercado tecnológico español?

En España va a haber unas cuantas operaciones a corto plazo. Van a aparecer oportunidades y nos encantaría liderarlas. Somos una empresa de capital 100% español, con un cierto tamaño en España y eso es un atributo importante en un sector tan estratégico como el nuestro. Nosotros queremos seguir siendo una empresa de capital español porque es una diferenciación.

¿Hasta donde se plantean crecer?

En estos momentos ya tenemos 2.700 trabajadores pero yo creo que aún somos adolescentes y todavía nos queda para madurar. Una empresa estándar de las grandes en Europa está entre 20.000 y 25.000 empleados. Aspiramos a estar algún día en ese entorno para de verdad ser un jugador europeo.



¿El mayor tamaño les está permitiendo lograr más contratos públicos?

Nos ha abierto una oportunidad que no teníamos muy presente y es cierto que este año ha sido una explosión de contratos con administraciones públicos. Uno de los últimos que hemos ganado es de más de 46 millones de euros con el Parlamento Europeo para centros y museos en varios países. Ahora el sector público representa entre el 10% y el 15%, cuando veníamos de prácticamente nada.



¿En que áreas están teniendo más crecimiento?

La ciberseguridad es una de las áreas que es un río de crecimiento y la demanda va mucho más rápida que nuestra oferta. Nuestro problema es cómo formamos a más gente para que trabaje en seguridad. También servicios y productos como los de Data Center, que se duplican cada año. Y todo lo que es inteligencia artificial aplicada, con soluciones como predicción de la demanda o para el mantenimiento predictivo de las máquinas.