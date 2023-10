Tim Cook (CEO de Apple) confirma que la compañía trabaja en su propia versión de ChatGPT

Tim Cook, CEO de Apple ha confirmado a varios medios británicos durante su visita a Londres (Inglaterra) que forma parte del tour europeo para promocionar el iPhone 15, que la compañía está trabajando en su propio chatbot impulsado con Inteligencia Artificial( IA) y que es muy similar a lo que ofrece ChatGPT.

Apple es una de las empresas tecnológicas más importantes y grandes del mundo, y aunque su trabajo se centre principalmente en sus dispositivos, eso no quita que la compañía no tenga otros proyectos alejados de diseñar el próximo iPhone, iPad o AirPods.

Y es que había cierto desconcierto en por qué Apple no estaba trabajando en algún proyecto IA, o por lo menos teniendo en cuenta el corte innovador y rompedor que tienen que ya hubieran presentado algo. No obstante, en esta carrera la compañía fundada por Steve Jobs va perdiendo frente a Microsoft o Google, por lo que parecía que no tenía tanto interés.

Sin embargo, el auge de la IA ha sido tan grande, importante y rápido que prácticamente es imposible dejar de lado esta tecnología, y durante una entrevista Tim Cook reconoció que estaban trabajando para presentar su IA y que de hecho estaban contratando más personal para ello como recogen desde el Evening Standard de Londres.

"Estamos contratando en esa área (IA), sí, y por eso espero que (la contratación) aumente. La IA está en todos nuestros productos hoy en día", dijo, "está detrás de la Detección de Caídas en el Apple Watch, está detrás de la Detección de Choques, está detrás de la detección de Afib (fibrilación auricular), está detrás del ECG, es la escritura predictiva en el iPhone".

A su vez, Cook afirmó que estaban en el proceso de creación de una IA Generativa, como lo es ChatGPT, pero que todavía tenían mucho trabajo por delante. Esto no son muy buenas noticias para los accionistas de la compañía que ven como la compañía va muy retrasada con el desarrollo de la tecnología del presente y futuro más cercano, algo que a la larga le puede salir muy caro a Apple.

Algo similar le ocurrió con Apple Maps, que salió varios años por detrás del mapa virtual de Google y a día de hoy sigue teniendo bastante deficiencias en comparación con este.