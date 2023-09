Open AI está negociando con un exdiseñador de Apple para crear el "iPhone de la IA"

Open AI, la compañía dueña de la Inteligencia Artificial (IA) más famosa del mundo, ChatGPT, está en proceso de negociación con Jony Ive, exdiseñador de Apple y responsable de algunos de los productos más importantes de la compañía de la manzana, además del CEO de Softbank, Masayoshi Son, para diseñar lo que han denominado como el "iPhone de la IA"

Cuando hablamos de smartphones, es cierto que existen cientos de marcas y que en cada país unas son más populares que otras, no obstante, podemos decir que en cualquier parte del mundo los iPhone son el preferido y más deseado por todos.

Y es que su diseño y prestaciones son envidiadas por la gran mayoría de fabricantes, que muchas veces imitan lo que llevan o usan estos teléfonos para añadirlo en los suyos. Es por ello que Apple es un referente en el mundo tecnológico y esa es la razón por la que Sam Altman (CEO de Open AI) se ha reunido con Jony Ivey.

Para quien no sepa quién es Ivey, es un exdiseñador de Apple, pero no es un cualquiera si no que es el responsable de gran parte del éxito de la compañía al ser el diseñador de MacBook Pro, iMac, MacBook Air, Mac mini, iPod, iPod Touch, iPhone, iPad, iPad Mini, Apple Watch e iOS.

El motivo por el que estos dos se han reunido, junto al CEO de Softbank, es como señalan desde The Financial Times el de unirse para crear el "iPhone de la IA". Esto significa que la compañía propietaria de ChatGPT está trabajando para diseñar su primer dispositivo de consumo para el usuario, es decir, un aparato desarrollado únicamente para el uso de este chatbot.

Según se ha podido saber, ya se han producido varias reuniones en las que se ha hablado de cómo sería el diseño, donde Altman quiere que sea algo natural e intuitivo para el usuario a la vez que novedoso, como en su momento fue la pantalla táctil del iPhone cuando salió en 2007.

Por su parte, la colaboración de Son sería para el chip que llevaría dicho dispositivo, aunque según señalan Softbank también ofrecería apoyo financiero de más de 1.000 millones de dólares. Por ahora, tan solo se trata de conversaciones y el acuerdo todavía esta lejos y podrían pasar varios meses hasta que se haga un anuncio oficial.

Lo mismo ocurriría con el dispositivo en sí, ya que como aseguran las personas cercanas a este asunto, la llegada de cualquier tipo de hardware de este tipo no llegará al mercado hasta dentro de varios años.