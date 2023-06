El DES convierte a Málaga en la capital europea de la digitalización

El DES-Digital Enterprise Show ha arrancado este martes su séptima edición con la participación de más de 17.000 directivos participantes, procedentes de todos los países del mundo, en un evento que convierte a Málaga en la capital europea de la digitalización y la tecnología. Según fuentes de la organización, la cita espera genera un impacto en la capital de la Costa del Sol de más de 34 millones de euros, además de contribuir a reafirmar la ciudad como gran hub de innovación en el sur de Europa.

Las mismas fuentes señalan que la edición de este año, que adopta el lema "Next is now", acoge a 581 expertos internacionales, llamados a compartir "sus estrategias, conocimiento y casos de éxito de aplicación de las tecnologías disruptivas a distintas industrias". En total, se esperan más de 270 horas de ponencias sobre temas relacionados con la inteligencia artificial, la automatización, la ciberseguridad, los gemelos digitales, Blockchain, la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, el multicloud, la analítica de datos, la hyperautomatización, IoT, 5G, o las clean tech, todos ellos aplicados en sectores como la Banca, Comercio, Industria, Movilidad, Salud, Energía o Turismo.

Entre los casi 400 expositores se encuentran compañías e instituciones como Banco Santander, Clear Channel, Contents.com, Easyvista, Evo Banco, Fhios, Globant, Grupo Aire, Havas Media Group, IBM, Inetum, Intel, KPMG, Kyndryl, Minsait, Oracle, Personio, RedK, Stratio, Tealium, Telefónica Tech, The Futurum Group, T-Systems, WeHumans, Vass o VMware, entre otras.

En asuntos de ciberseguridad, se espera que altos representantes de la OTAN, el Ejército español, la Policía o directivos de seguridad de compañías como los laboratorios CINFA, Iberia, Kyndryl, el Museo Thyssen o Codere, expondrán cómo prevenir un ataque y qué hacer cuando ya se ha sufrido un ataque