Éxito del DES 2022 en Málaga: digitalización, cambio climático y 30 millones de impacto económico

La jornada inaugural en Málaga del DES-Digital Enterprise Show, uno de los principales foros tecnológicos del mundo, ha cumplido todas las expectativas mercadas. La conferencia del expresidente americano Barak Obama, plato fuerte del primer día del evento, ha congregado a expertos, empresarios y congresistas, previo pago de 1.900 euros por entrada.

El cambio climático, la guerra de ucrania, la falta de oportunidad para los jóvenes o la lucha por la democracia y contra los autoritarismos han sido algunos de los asuntos abordados por Obama durante su ponencia.

Temas similares ha abordado también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien el Premio Nobel de la paz ha coincidido durante la inauguración del evento.

Sánchez ha aprovechado su presencia en este foro internacional para anunciar el Ejecutivo destinará más de 19.000 millones de euros en los próximos años para impulsar la transformación digital y atraer inversión de empresas tecnológicas en infraestructuras y aplicaciones digitales innovadoras.

También han participado en la inauguración de este encuentro el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; al presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado; y la directora del DES 2022, Sandra Infante.

Juanma Moreno: "Málaga y Andalucía están absolutamente decididas a la revolución tecnológica"

El presidente andaluz, por su parte, ha puesto en valor el papel de Málaga como epicentro nacional de la innovación. "Málaga y Andalucía están absolutamente decididas a la revolución tecnológica, que está cambiando la faz de la tierra y a aprovechar todas y cada una de las oportunidades", ha comentado.

Capital privado

Impulsar la iniciativa privada es otro de los retos marcados por el presidente. "Andalucía no está dispuesta a perder ni una sola oportunidad de futuro y desde luego, queremos acompañar a la iniciativa privada, a los emprendedores, impulsores, creativos; a todos aquellos que queréis remover este mundo y hacerlo desde la tecnología", ha añadido Moreno.

La cita, que reúne desde hoy hasta el miércoles a más de 12.000 congresistas con el objetivo de fomentar la digitalización de las empresas y administraciones para aumentar su competitividad e impulsar el desarrollo económico y social, prevé generar un impacto económico en la ciudad de más de 30 millones de euros.

Además de Obama, el DES se convierte estos días en punto de encuentro para otros expertos de la talla de Gunter Pauli, fundador de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), uno de los principales especialistas internacionales sobre economía azul; Liz Parrish, que expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el envejecimiento de las células y permitirá alargar la esperanza de vida; o Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, quien analizará cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad a aumentar su autonomía.

12.000 congresistas y más de 200 firmas expositoras dan relevancia al evento

El foro cuenta además con la presencia de más de 200 firmas expositoras como AWS, IBM, KPMG, Kyndryl, T-Systems, Arcopay, Codurance, Personio o The Cube, que darán a conocer las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado, como la Inteligencia Artificial, IoT, Ciberseguridad, Big Data, Realidad Virtual, Blockchain o la tecnología 5.

