Amazon Prime Video podría estar preparando una suscripción todavía más barata

El boom de las plataformas de reproducción de películas y series en streaming se ha terminado después de tres años muy potentes, las compañías están buscando formas de mantener y conseguir nuevos usuarios y parece que la forma que más efectiva es la de bajando el precio de la suscripción mensual, eso sí a diferencia de antes incluyen anuncios.

Según han confirmado fuentes cercanas a The Wall Street Journal, Amazon estaría planteándose introducir un nuevo plan de suscripción para su plataforma de reproducción de contenidos en streaming Amazon Prime Video.

Este tipo de plataformas crecieron muchísimo durante el año de la pandemia, donde debido al confinamiento se convirtieron en un servicio presente en casi todos los hogares. No obstante, con la vuelta a la normalidad y el auge de nuevas opciones (algunas incluso gratuitas), estas plataformas que hasta ahora habían sido las más populares han ido perdiendo peso.

La respuesta de estos servicios como HBO Max, Netflix o Disney+ no ha sido muy original, ya que todos han hecho lo mismo en estos últimos meses, y con objetivo de frenar esta sangría y volver a generar ingresos todos lanzaron una nueva versión más barata pero que incluía publicidad.

Sin duda es un salto hacia atrás, ya que estas plataformas pasan a parecerse cada vez más a la televisión tradicional. No obstante, se ve que están teniendo éxito y que muchos usuarios están dispuestos a ver anuncios si eso significa que tienen que pagar menos, por ejemplo, Netflix ha mejorado su plan con publicidad gracias a la gran aceptación que ha tenido.

Y es que de las principales plataformas de este tipo, la de Amazon era la única que no tenía un plan con anuncios, por lo que no es del todo sorpresa que ahora viendo el ejemplo de sus competidores y que los usuarios de estos no han crucificado a la compañía se lancen también a este plan.

Lo que todavía no se sabe, y genera bastante expectación, es cuánto va a costar esta suscripción, debido a que entre las grandes plataformas (HBO, Netlfix, Disney+ y Amazon), la compañía de Jeff Bezos es la que tiene la mensualidad más barata, vale 4,99 euros o 49,99 euros al año, por lo que este plan seguramente sea el más rentable de todos.

De hecho, la suscripción estándar de Amazon cuesta menos que las versiones de sus competidores con publicidad, con el añadido extra de que si contratas Amazon Prime Video también te conviertes en usuario Prime en lo que se refiere a las compras en esta misma plataforma y recibes todos los beneficios que ofrece como los envíos gratuitos en 24 horas.

Por ahora tan solo se trata de un rumor sin confirmar, aunque no sería extraño que ocurriese por lo que te hemos contado antes y de llegar será más adelante y lo más probable es que primero se lance en EEUU y luego al resto del mundo.