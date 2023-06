Cómo eliminar dispositivos de Amazon Prime Vídeo

Una de las grandes ventajas de las plataformas de reproducción de contenidos en streaming, es que estés donde estés y tengas el dispositivo que tengas, puedes ver cualquier película o serie que la plataforma en cuestión ofrezca.

No obstante, esta libertad también tiene un lado negativo, y es que tú puedes abrir tu perfil en cualquier dispositivo, incluso en aquellos que no son tuyos y si al terminar de ver la película no cierras sesión esta se queda abierta en la televisión del hotel donde has pasado las vacaciones o en el ordenador de tu amigo.

Por suerte, las compañías que ofrecen este tipo de plataformas son conscientes de este problema, y que personas que no pagan la suscripción para acceder a los contenidos que ofrecen pueden verlos si alguien inicia sesión con su perfil en uno de sus dispositivos.

Cabe destacar que Amazon Prime Video permite que múltiples dispositivos tengan acceso a una misma cuenta, y a diferencia de Netflix, la compañía propiedad de Jeff Bezos no pone pegas a que estés en una casa distinta.

Cómo gestionar dispositivos

Ya sea para añadir un dispositivo como para borrarlo, el proceso y lugar donde hacerlo es el mismo. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la gestión de dispositivos tan solo se puede hacer desde la versión para navegador de Amazon Prime Video, ya que desde la televisión u otro dispositivo no se ofrece la opción de gestión de cuentas.

Una vez hayamos iniciado sesión en nuestro perfil de Amazon a la versión online de la plataforma, lo siguiente que hay que hacer es ir a Cuenta y configuración, que está situado en la parte superior derecha de nuestra pantalla.

Aquí es probable que tengas que volver a ingresar tus credenciales y cuando ya estés en el menú, busca el apartado de Mis dispositivos. En esta pestaña estarán registrados todos los dispositivos con los que alguna vez has accedido a Amazon Prime Video, y aquí solo tienes que pulsar sobre el dispositivo que quieres eliminar y quitar acceso a tu cuenta y pulsar sobre Anular registro.

De esta manera el dispositivo perderá el acceso a Amazon Prime Video, pero no te preocupes si te equivocas, ya que justo al lado se encuentra la opción de Registrar otro dispositivo, y tan solo tendrás que introducir el código que te aparece en pantalla en el nuevo dispositivo que quieres añadir.