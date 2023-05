¿Cerrarán Facebook e Instagram en Europa? Meta deja en el aire su continuidad por la multa en Irlanda

Meta deja en el aire el futuro de Instagram y Facebook en Europa. Tras la multa de Irlanda a la compañía por el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Meta no solo tiene que abonar los 1.200 millones de euros sino que no podrá seguir transfiriendo los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos, lo que supone un problema para su negocio.

En su último informe anual, Meta ya advertía de que si desde Europa no se tomaba una decisión de adecuación al respecto, la compañía no podría compartir los datos a la sede y por tanto, "es probable que no podamos ofrecer en Europa algunos de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, e incluso los servicios de correo electrónico", dicta el documento.

Si Meta tuviera que desprenderse de su negocio en Europa esto sería un duro golpe para la multinacional, pues la región representa el 23% de su negocio internacional. De hecho, la propia empresa asegura que esto tendrá una repercusión "negativa en nuestro negocio, en la situación financiera y en el resultado de operaciones". La cifra de negocio en Europa el año pasado fue de 26.681 millones de dólares (24.667 millones de euros), un 8,1% menos que en 2021.

Más allá de Irlanda

El conflicto con Irlanda, sin embargo, no es el único que el grupo tiene sobre la mesa, pues esta pendiente también de una sentencia del Tribunal Superior de la India. Y no solo eso porque países como Turquía se están planteando también aprobar leyes que obliguen a un almacenamientos y tratamiento local de datos. Esto, según apuntan desde Meta, "podría aumentar el coste y la complejidad de la prestación de servicios".

Además hay que tener en cuenta que las nuevas normas sobre la protección de menores son cada vez más restrictivas. Todo esto obligaría a Meta a limitar sus servicios publicitarios o su oferta de productos. El grupo ya se ha visto sumida en el pasado con casos similares que han repercutido en sanciones. Por ejemplo, entre 2016 y 2021, la empresa de Mark Zuckerberg ha recibido varias demandas por parte de Europa, India y otras jurisdicciones por las condiciones de servicio y sobre todo la política de privacidad de WhatsApps. Con la legislación alemana también tuvo problemas y se le impusieron sanciones por el incumplimiento de cooperación policial, divulgación y por no retirar determinados contenidos.

Desde Meta aseguran que no descartan que estas situaciones se vuelvan a dar. "Muchos otros países de Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y América Latina están ya estudiando o han aplicado leyes que imponen sanciones, multas o prohibición de publicidad, por no retirar determinados tipos de contenidos o no seguir determinados procesos", dicta la compañía. Las nuevas leyes de Europa sobre los derechos de autor, que entrarán en vigor este verano, puede llegar a obligar a las plataformas de Meta a pagar por los contenidos, lo que aumentará los costes. Ante este panorama, la multinacional ya ha alertado del riesgo que puede llegar a tener para su negocio a nivel global.