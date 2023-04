Netflix pierde un millón de usuarios en España tras restringir las contraseñas compartidas

Netflix perdió más de un millón de usuarios (que no de suscriptores) en España en el primer trimestre 2023, según el grupo de investigación de mercado Kantar, en una señal de que las medidas enérgicas del gigante del streaming contra el uso compartido de contraseñas podrían ser contraproducentes. Durante 2022, aproximadamente 9,6 millones de usuarios pagaron por los servicios ofrecidos por la plataforma en España, según datos de Statista.

A principios de febrero, Netflix introdujo una cuota mensual de 5,99 euros para los usuarios en España que compartieran sus datos de acceso con otro hogar, así como medidas técnicas para detectar ese uso compartido. La medida se ha relacionado con esta caída de más de un millón de usuarios, dos tercios de los cuales utilizaban la contraseña de otra persona, según el estudio de Kantar, que se basa en encuestas sobre hábitos de streaming en los hogares.

"Está claro que esta fuerte caída se debe a las medidas de restricción", ha valorado Dominic Sunnebo, director de información global de la división Worldpanel de Kantar, quien ha añadido que la pérdida de un millón de usuarios, aunque la mayoría no fueran suscriptores de pago, sería un duro golpe para Netflix en términos de recomendación boca a boca de sus programas y su servicio.

Las cancelaciones de suscripciones en el primer trimestre se triplicaron en comparación con el periodo anterior, según la investigación de Kantar. De todos los abonados a Netflix que quedan en España, una décima parte ha admitido que piensa darse de baja en el segundo trimestre.

"Curiosamente, no hay un fuerte sesgo demográfico de los usuarios que cancelaron su cuenta, lo que indica un rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas. Y las proyecciones para el próximo trimestre son preocupantes: el 10% de los suscriptores que se quedaron con Netflix dice que planea darse de baja en el segundo trimestre del año, una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores", recoge el informe de Kantar.

Una tarifa similar se introdujo en Portugal, Canadá y Nueva Zelanda tras su implantación en varios países latinoamericanos. "Vemos una reacción de cancelación en cada mercado cuando anunciamos la noticia", admitió Netflix en su comunicado de resultados del primer trimestre el 18 de abril, esperando que la caída sea momentánea antes de que los usuarios que no pagaron empiecen a darse de alta.

"En Canadá, que creemos que es un predictor fiable para los EEUU, nuestra base de miembros de pago es ahora mayor que antes del lanzamiento del uso compartido de pago y el crecimiento de los ingresos se ha acelerado y ahora está creciendo más rápido que en los EEUU", dijo Netflix, según recoge Bloomberg.

En todo el mundo, más de 100 millones de personas utilizan una cuenta por la que no pagan, según Netflix. La empresa no desglosa esta cifra por países. La semana pasada, Netflix no alcanzó las expectativas de nuevos suscriptores en el primer trimestre, pero la compañía dijo que el plan de control de contraseñas y una versión de streaming más barata con anuncios acelerarán el crecimiento en la segunda mitad de 2023.

Pese a todo, la inversión de Netflix en contenidos en español parece estar dando sus frutos. En los tres primeros meses de 2023, dos de las cinco series más vistas en España se podían ver en streaming en Netflix, según Kantar. La compañía abrió su primer centro de producción europeo en Madrid en 2019, unas instalaciones que habían duplicado su tamaño a finales del año pasado.