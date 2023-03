Llega a España la función de Google Maps que te ayudará a encontrar siempre tu destino

Estás buscando la tienda de alquiler de coches del aeropuerto al que acabas de llegar, abres tu smartphone y pinchas en la app de Google Maps, buscas el local y te indica el camino, pero te encuentras con el contratiempo de que el móvil no te indica con claridad la dirección que tienes que tomar, te marca el camino, pero no sabes si es hacia arriba, abajo, la derecha o la izquierda.

Esto es un problema que ocurre muy a menudo, no obstante, Google parece haber encontrado la solución gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y la Realidad Aumentada (RA) con Live View, un sistema que te indica de una forma realista el camino y direcciones para llegar a tu destino.

Es cierto que Live View no es una herramienta puramente nueva en Google Maps, ya que desde 2021 esta función estaba disponible en algunas ciudades. En un principio, su uso principal era para guiar a los usuarios dentro de espacio cerrados que no conocían y que son liosos, tipo un aeropuerto, una estación de trenes o un centro comercial.

Aunque poco a poco la compañía lo está desarrollando para que también se pueda aplicar en la calle, pero por el momento dependiendo de si te encuentras en el exterior o interior funciona de manera distinta.

Por ahora, el más interesante es en los sitios cerrados, donde al abrir la cámara con RA aparecen unas flechas indicando la dirección exacta a la que te tienes que dirigir, para que no dudes ni te equivoques para llegar a un baño, la salida, la parada de autobuses, taxis, metro o lo que quieras.

It's your first time in an airport and you need help navigating it. ??



Indoor Live View can help save the day! ??????? ??



Read how Google Maps is getting more immersive with #AR in select airports, shopping centers, train stations, and more. ? https://t.co/WPSSsCTXf6 pic.twitter.com/NNmtNDw53t